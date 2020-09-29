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Яремчук отказывается играть за "Гент" из-за возможного трансфера в ТОП-чемпионат

29 сентября, 12:25

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Основной нападающий сборной Украины хочет покинуть Бельгию в ближайшие дни

Украинский форвард Роман Яремчук стоит на пороге перехода в один из лучших чемпионатов Европы. Последние три года ныне 24-летний львовянин играет за бельгийский "Гент", а теперь получил предложение из более именитого клуба. Как известно, Яремчук и Безус не прилетели с "Гентом" на матч с "Динамо" в Лиге чемпионов.

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Тренер соперника киевского "Динамо" Вим де Декер уверял прессу, что Роман хочет играть за "Гент". Однако прошла информация, что Яремчук не сыграет с "Динамо", чтобы поберечь себя для нового клуба. Также журналист Игорь Цыганык на YouTube-канале Football Hub сообщил, что общался с украинцем и тот подтвердил наличие переговоров, которые идут довольно сложно. Интересно, что нападающий уже практически восстановился после травмы и готов к игре. Смотрите комментарий о Яремчуке с 16:30.

Трансферное окно в Европе открыто до 5 октября, так что, возможно, на матчи Лиги наций и "товарняк" с Францией Роман приедет футболистом другого клуба. Ранее писали, что на Яремчука претендуют "Рома" и "Болонья".

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Смотрите, что рассказывал Роман о возможном переходе в другой клуб и перспективах сборной Украины:

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переход футбол Игорь Цыганык Гент Бельгия Роман Яремчук трансфер
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