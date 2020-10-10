Українська
$ 28,28
33,28
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Яремчук и Коваленко в старте: составы на матч Украина – Германия

10 октября, 20:53

Олег Люлька Олег Люлька

С первых минут у хозяев выйдут также Забарный, Ярмоленко и Малиновский. Ворота гостей будет защищать Нойер

Стали известны стартовые составы на сегодняшний матч Лиги наций между Украиной и Германией, который начнется на НСК "Олимпийский" в 21:45. Андрей Шевченко включил в основу Забарного, Коваленко, Яремчука. Им будет противостоять основной вратарь победителя ЛЧ "Баварии" Нойер. Напомним, онлайн-трансляция Украина – Германия доступна на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

Реклама

Украина – Германия: где смотреть матч Лиги наций

УКРАИНА: Бущан, Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь, Малиновский, Сидорчук, Коваленко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук.

Запасные: Н.Шевченко, Ризнык, Пластун, Чеберко, Шапаренко, Марлос, Конопля, Харатин, Шепелев, Михайличенко, Макаренко, Зубков.

ГЕРМАНИЯ: Нойер, Зюле, Рюдигер, Хальстенберг, Гинтер, Киммих, Клостерманн, Дракслер, Кроос, Горецка, Гнабри.

Реклама

Запасные: Лено, Трапп, Кох, Та, Вернер, Брандт, Вальдшмидт, Нойхаус, Хоффман, Гозенс, Хаверц, Джан.

Ранее прогноз на матч Украина – Германия дал Кирилл Круторогов."Откровенно говоря, думается, что сборная Германии победит и не пропустит. Не исключаю, что выиграет оба тайма", – заявил "Сегодня" комментатор каналов "Футбол 1/2/3".

Также мы писали, что сборную Германии покорила украинская красотка. Немцы оставили ей на память свои автографы. Даша Савина получила в свою коллекцию очень ценный мяч.

Смотрите, как Украина ранее проиграла Франции

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сборная Украины сборная Германии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
"Стал мужчиной!" Шева и Кристен расчувствовались в день рождения сына (фото)Футбол
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка "Динамо"Футбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тураЧУ по футболу
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в "Болонью"Футбол
Видео голов и обзор матча Франция – Украина
Видео голов и обзор матча Франция – УкраинаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять