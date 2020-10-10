Яремчук и Коваленко в старте: составы на матч Украина – Германия

С первых минут у хозяев выйдут также Забарный, Ярмоленко и Малиновский. Ворота гостей будет защищать Нойер

Стали известны стартовые составы на сегодняшний матч Лиги наций между Украиной и Германией, который начнется на НСК "Олимпийский" в 21:45. Андрей Шевченко включил в основу Забарного, Коваленко, Яремчука. Им будет противостоять основной вратарь победителя ЛЧ "Баварии" Нойер. Напомним, онлайн-трансляция Украина – Германия доступна на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

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Украина – Германия: где смотреть матч Лиги наций

УКРАИНА: Бущан, Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь, Малиновский, Сидорчук, Коваленко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук.

Запасные: Н.Шевченко, Ризнык, Пластун, Чеберко, Шапаренко, Марлос, Конопля, Харатин, Шепелев, Михайличенко, Макаренко, Зубков.

ГЕРМАНИЯ: Нойер, Зюле, Рюдигер, Хальстенберг, Гинтер, Киммих, Клостерманн, Дракслер, Кроос, Горецка, Гнабри.

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Запасные: Лено, Трапп, Кох, Та, Вернер, Брандт, Вальдшмидт, Нойхаус, Хоффман, Гозенс, Хаверц, Джан.

Ранее прогноз на матч Украина – Германия дал Кирилл Круторогов."Откровенно говоря, думается, что сборная Германии победит и не пропустит. Не исключаю, что выиграет оба тайма", – заявил "Сегодня" комментатор каналов "Футбол 1/2/3".

Также мы писали, что сборную Германии покорила украинская красотка. Немцы оставили ей на память свои автографы. Даша Савина получила в свою коллекцию очень ценный мяч.

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