Яремчук договорился с "Гентом" об уходе в другой клуб

Появилась информация о том, почему сорвался переход Романа Яремчука из Гента в клуб более солидного чемпионата. Напомним, в последний день трансферного окна, 5 октября, "Гент" объявил Яремчуку свое решение по его трансферу, не отпустив парня из Бельгии.

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24-летний львовянин говорил клубу о своем желании уехать в течение двух последних месяцев. В итоге, перед матчами сборных, Роман пообщался с руководством "Гента" и нашел с ним компромисс.

Об итогах переговоров сообщил YouTube-канал "ТаТоТаке".

Боссы бельгийского клуба попросили украинца остаться хотя бы до зимнего трансферного окна, чтобы не вызывать резкое недовольство болельщиков. В Европе с ними серьезно считаются. Минувшим летом "Гент" продал в "Лилль" канадского форварда Джонатана Дэвиса за рекордные для страны 27 миллионов евро (+ 5 млн в виде бонусов).

И если бы еще ушел и Яремчук, нынешний лидер, то команда могла бы попросту развалиться, на что фаны отреагировали бы крайне резко. К тому же, "Гент" плохо стартовал в чемпионате и занимает лишь 12-е место с 9 очками после 8 матчей. Так что Роману пообещали трансфер зимой, если, конечно, интерес клуба, который хотел его купить, сохранится.

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На выходных Яремчук оформил дубль за три минуты.

Вспомним, как Роман рассуждал о возможном переходе в другой клуб:

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