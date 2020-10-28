"Якобы пьяный": в "Металлисте" назвали свою версию того, как их футболист попал в ДТП

В харьковском клубе не спешат признавать, что их игрок был нетрезв, и говорят о ненадлежащем освещении на дороге

Клуб Первой лиги "Металлист-1925" выступил с заявлением по поводу ДТП, в которое попал футболист клуба Дмитрий Кравченко, в ночь на среду в Харькове разбивший свою машину и три других авто. В клубе по отношению к игроку употребили формулировку "якобы пьяный", поставив под сомнение тот факт, что во время аварии полузащитник находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Ночью 28 октября 2020 года в Харькове на проспекте Льва Ландау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием футболиста "Металлиста-1925" Дмитрия Кравченко. Находясь за рулем собственного транспортного средства, Кравченко не выбрал безопасный скоростной режим и допустил наезд на защитный строительный забор, который находился непосредственно на проезжей части и не был должным образом освещен. При этом игрок якобы находился в состоянии алкогольного опьянения"

"В результате ДТП никто не пострадал, а на Дмитрия Кравченко был составлен административный протокол"

"Металлист-1925" инициирует внутреннее служебное расследование в отношении вышеупомянутого события и заявляет, что к Дмитрию Кравченко будут применены соответствующие штрафные санкции, которые прописаны в контрактной сделке", – говорится в заявлении "Металлиста-1925"

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Фото – ТРУХА Харьков

Ранее появилось видео, как дует в драгер футболист "Металлиста", протаранивший три авто. Показатель алкоголя в организме Дмитрия Кравченко превысил норму в девять раз.

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Добавим, что статья 130 КУоАП "Вождение в нетрезвом состоянии", по которой на Кравченко был составлен админпротокол, предусматривает штраф в размере 10 200 грн и лишение водительских прав на год.

Дмитрий Кравченко, тест на алкоголь Видео: Автомобильный Харьков

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