Ягуар стал победителем Суперкубка Героев АТО Украины-2021

Команда из Винницкой области обыграла столичный SB-TEAM и получила чемпионский коридор. На спортивных соревнованиях ветераны проходят реабилитацию

Ягуар - победитель Суперкубка Героев АТО Украины-2021

Команда Ягуар НГУ стала победителем Суперкубка Героев АТО Украины-2021. В субботу, 29 мая, на поле УТБ Динамо (Киев) чемпион Украины 2020 года из Калиновки переиграл киевский SB-TEAM (ЦУ СБУ), который выигрывал первенство в 2019-м.

Борьба за Суперкубок

За последние семь лет Ягуар (НГУ) и SB-TEAM (ЦУ СБУ) дважды встречались в борьбе за Суперкубок, и в обоих поединках победитель определялся в серии пенальти. Сегодняшнее противостояние проходило в равной борьбе, обе команды имели шансы, чтобы повести в счете. Первый тайм прошел при игровом преимуществе Ягуара, который владел инициативой и создал несколько голевых моментов. SB-TEAM держала оборону соперников в тонусе, пытаясь использовать свои шансы в контратаках.

После перерыва команда SB-TEAM активнее пошла в наступление, игра стала более динамичной. Судьба трофея решилась в последнюю 15-минутку, когда Ягуару удалось дважды поразить ворота соперников. На 77-й минуте голевым стал быстрый розыгрыш стандарта, результативную точку в котором поставил Константин Калисецкий. А через три минуты Владислав Совсимов вышел один на один против Евгения Подреза и обыграл вратаря – 2:0.

Футбольные матчи ветеранов – участников АТО/ООС не только имеют спортивную составляющую, но и представляют широкую программу психологической и физкультурно-спортивной реабилитации участников боевых действий. Поэтому для игроков основная мотивация – не выигрыш кубков и медалей, а единение и взаимная поддержка. Неудивительно, что дружеская атмосфера, принципы достоинства и уважения сохранились между командами и во время вручения наград: игроки SB-TEAM устроили триумфаторам чемпионский коридор.

Эмоции после матча

Президент Федерации футбола участников АТО и председатель правления Всеукраинского объединения "Українці разом" Руслан Руденко рассказал:

"Сегодняшние соперники – самые титулованные команды нашего чемпионата, которые с 2016 года всегда выступают в Лиге участников АТО на высоком уровне. Мы будем проводить еще больше масштабных соревнований, чтобы каждый украинец понимал, что все силовые структуры – один крепкий кулак, который стоит на защите Украины".

В завершение официальной церемонии присутствующие почтили минутой молчания тех, кто отдал свою жизнь за Украину.

Жеребьевка Кубка

А перед игрой с легкой руки легенды украинского футбола Владимира Мунтяна 16 лучших команд узнали соперников в 1/8 финала первого Кубка защитников Украины.

Напомним, Федерация футбола участников АТО проводит одновременно два полноценных турнира. Почти во всех областях проходят матчи первого Кубка защитников Украины параллельно с матчами 7-го чемпионата Украины среди команд Лиги участников АТО. 64 команды разделены на восемь дивизионов по территориальному принципу. Решающие матчи состоятся 23-24 августа в Одессе на стадионе "Черноморец".

Результаты жеребьевки 1/8 финала:

1) Волынь АТО (Луцк) – Черкасские казаки АТО (Черкассы);

2) Кропивницкий АТО (Кропивницкий) – Меридиан-ВИТИ ВСУ (Киев);

3) Мариуполь АТО (Мариуполь, Донецкая область) – SB TEAM ЦУ СБУ (Киев);

4) Тернополь АТО (Тернополь) – Ягуар НГУ (Калиновка, Винницкая область);

5) Зеньков АТО Украинцы вместе (Зеньков, Полтавская область) – Кремень АТО (Кременчуг, Полтавская область);

6) Крепость ВСУ (Каменец-Подольский, Хмельницкая область) – Вознесенск АТО НГУ (Вознесенск, Николаевская область);

7) Калибр НГУ (Шостка, Сумская область) – Восток НГУ (Харьков);

8) Славянск АТО (Славянск, Донецкая область) – Южная Пальмира НГУ (Одесса).

Футбольная Лига участников АТО в цифрах

Футбольная Лига участников АТО и Кубок защитников Украины – самая масштабная в Украине программа спортивной реабилитации участников боевых действий и ветеранов АТО/ООС, существующая с 2015 года. Более 3000 защитников Украины еженедельно – с марта по октябрь – борются на футбольных полях 42 городов страны. Всего играют более 1000 матчей за сезон, участвуют более 3000 защитников Украины.

Суперкубок Героев АТО существует с 2017 года. В этом году команды разыграли пятый трофей. Чемпионат Украины среди участников АТО/ООС проводится с 2015-го. 14 октября в Киеве пройдет уже седьмой финал Кубка Героев АТО. Организатором всех этих соревнований является Федерация футбола участников АТО при постоянной поддержке Всеукраинского объединения "Українці разом".