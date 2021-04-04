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Украинский футболист Локомотива – о работе в России: Я в этом ничего такого не вижу

4 апреля, 10:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Тарас Михалик вернулся из Москвы и работает одним из тренеров в Луцке

Бывший защитник киевского Динамо и сборной Украины Тарас Михалик в прошлом году завершил карьеру игрока. Семь лет он выступал в составе украинского гранда, еще шесть лет (2013-2019) отыграл в России за Локомотив. После чего вернулся на родине, а в феврале бывший игрок московского Локомотива стал тренером Волыни.

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Ныне 37-летний Михалик в интервью "Профутбол Digital" рассказал о своих эмоциях во время пребывания в России. В частности, во время событий Майдана в Украине в 2013-2014 гг.

"Когда был Майдан, меня в клубе все спрашивали, что я смотрю на планшете. Когда парни играли в карты, я часто включал прямой эфир и объяснял, что мне интересно, что происходит в моей стране. Когда уже война началась, спрашивали, что и как, изнутри. Потому что российское телевидение показывает одно, а спрашивали, как и что на самом деле.

Были моменты, когда уже накипело и я хотел разрывать контракт. Но меня уговорили успокоиться и доиграть до окончания срока. Мол, ты ничего не сможешь изменить, да и что ты будешь там делать".

Так же Тарас рассказал, что помогал и украинской армии, а в детский дом в Винницкой области ездит уже 12 лет.

Кстати, чуть более года назад Михалик устроил драку на Рождественском турнире на Волыни, играя в форме москвичей. Причем, бывший футболист и сейчас не считает чем-то предосудительным, что его команда выступала в форме российского клуба и продолжала этого делать и после того соревнования:

"Я говорил людям, которые выступали против, чтобы они принесли другую форму – и все. А в форме Локомотива ребята будут ходить на тренировки. Я не вижу в этом чего-то такого. Честно".

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интервью футбол Волынь Луцк Тарас Михалик Локомотив Москва
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