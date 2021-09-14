Лучше бы я не смотрел! Эксгибиционист шокировал Бущана снимком своего полового органа

Основной вратарь киевского Динамо и сборной Украины Георгий Бущан рассказал о непристойном фото, которое прислали ему и его партнерам по национальной команде

Георгий Бущан в шоке от увиденного / Фото: Getty Images

Это произошло еще во время финальной части Евро-2020, но о случившемся Георгий Бущан рассказал только сейчас.

Как оказалось, по ходу турнира сборную Украины завалил снимками своего полового органа один из пользователей соцсетей.

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"Предложения от девушек в директ? Абсолютно нет. Но мне один раз какой-то чудак прислал dickpic", – признался в эфире Вацко Live Георгий Бущан

"Он прислал половине нашей команды. Реально. Я увидел – я не поверил. Честно. Я был в шоке! Это было ужасно", – говорит голкипер

Георгий Бущан / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Лучше бы я это не смотрел. Лучше бы я на сварку посмотрел"

"Это страшно. Я понимаю: когда девчонкам это присылают, это страшно. Не надо этого делать", – добавил Бущан

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