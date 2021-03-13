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"Я убью тебя"! Футболист попал в нелепую ситуацию из-за незнания языка

13 марта, 13:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Трудности перевода сыграли с японским футболистом злую шутку

Японский футболист Юки Кобаяси попал в нелепую ситуацию в Катаре, где он выступает за "Аль-Хор". В матче против "Аль-Гарафы" у него случился разговор с главным арбитром встречи, в ходе которого Кобаяси послышалась от рефери фраза: "Я убью тебя".

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Футболист тут же обвинил арбитра в угрозах физической расправы, но быстро изменил свои показания и попросил извинения перед официальными лицами Катара. Оказывается, что он просто не расслышал фразу: "Я вам говорю".

"Я переслушал дискуссию между мной и ним, есть непонимание его слов. Теперь я расслышал, что он сказал мне другие слова", – написал футболист в социальных сетях, которого цитирует Sportbox.

Ранее мы писали, что судью в России хотели выкинуть из самолета фанаты московского "Спартака". Вилкова спасла ночь, а утром он быстренько сбежал на пересадку.

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футболист арбитр чемпионат Катара

Источник: Сегодня|Спорт

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