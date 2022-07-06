Я скоро вернусь в задницу! Футболист честно анонсировал приезд в Россию

Люксембургского футболиста подвел автоматический переводчик и он сделал довольно курьезную ошибку в соцсетях

Ошибка футболиста развеселила болельщиков / Фото: Коллаж: Сегодня

Полузащитник московского Спартакаа Кристофер Мартинс Перейра допустил курьезную ошибку при заявлении о скором возвращении в клуб. Ранее игрока Спартака не взяли на чемпионат мира.

Мартинс анонсировал возвращение в Россию, опубликовав пост в социальных сетях. Однако изначально люксембургский полузащитник допустил ошибку в сообщении, написав "Я скоро вернусь в задницу", но потом быстро исправил пост на "Я скоро вернусь обратно".

Реклама

Предположительно, Мартинса подвел гугл-переводчик.

Мартинс перешел в Спартак в январе 2022 года. В минувшем сезоне 25-летний люксембургский полузащитник принял участие в 10 матчах РПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2014 года Мартинс вызывается в сборную Люксембурга.

Реклама

Напомним, что капитан московского Спартака Георгий Джикия приехал на тренировку на Волге, поскольку спонсор команды забрал у футболистов иномарки