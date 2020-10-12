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"Я обедал с его мамой": Арсен Венгер рассказал неизвестную историю о Роналду

12 октября, 10:41

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Португальский нападающий в свое время мог перейти в лондонский "Арсенал"

Заметную часть своей карьеры Криштиану Роналду провел в составе "Манчестер Юнайтед". Сейчас 35-летний футболист выступает за "Ювентус" и продолжает играть за сборную Португалии. После вчерашнего матча в Париже Мбаппе посвятил Роналду пост с козлом и короной.

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Тем временем, всплыла история минувших дней. Многолетний главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что еще до перехода в "МЮ" Роналду мог оказаться в лондонском клубе. У парня уже была футболка "канониров", а сам французский наставник обедал с игроком и его мамой.

Об этом Венгер поведал ВВС, вспоминая об упущенных трансферах:

"Таких переходов, которые сорвались, немало! Но можно выделить Криштиану Роналду, когда он подписал контракт с "Манчестер Юнайтед". Хотя у "Арсенала" уже было соглашение со "Спортингом", однако "Манчестер Юнайтед" взял Карлуша Кейруша в качестве помощника тренера. И "МЮ" быстро перебил наше предложение и приобрел Роналду.

Но у нас действительно была договоренность о его трансфере. У Криштиану уже была футболка "Арсенала", а я обедал с ним и его мамой на тренировочной базе! Это лишь один пример, но их было много".

На днях Роналду показал "золотые" бутсы на матч против французов.

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Смотрите, как сборные Португалии и Франции сыграли вничью в Лиге наций:

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