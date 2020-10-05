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"Я не в тюрьме": Роман Яремчук надеется сегодня покинуть бельгийский "Гент"

5 октября, 17:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский нападающий прибыл в расположение национальной команды

Сегодня сборная Украины по футболу собралась в необычном месте – в Париже. Послезавтра наши сыграют с французами товарищеский матч, а основным форвардом, как и часто в последнее время, должен стать Роман Яремчук из "Гента". В сборную 24-летний львовянин прибыл поездом прямо из Бельгии. Накануне же Яремчук забил два мяча за три минуты в чемпионате Бельгии.

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В последние недели ходили слухи о возможном переходе нападающего в клуб более солидного чемпионата. В сентябре Яремчука хотели купить два клуба чемпионата Италии. В понедельник, 5 октября, в Европе закрывается трансферное окно, и Роман до последнего надеется сменить команду. Свои пожелания он высказал изданию Voetbal Belgie:

"Гент" должен понимать, что у меня высокие амбиции. Я настаиваю на переходе уже два месяца. Обычно вы ожидаете, что клуб прислушивается к своим игрокам, но я не получаю ответа. Хотя я – в футбольном клубе, а не в тюрьме".

В последние часы разрешенного для перехода периода немало игроков меняют клубы. Так что шансы в украинца еще есть. Вероятно, его агент прилагает усилия для трансфера. Смотрите, как Роман получил травму в недавнем матче против "Динамо":

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футбол Гент Бельгия Роман Яремчук трансфер
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