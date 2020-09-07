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"Вы избиваете детей": против силовиков Беларуси выступил еще один спортсмен

7 сентября, 23:39

Олег Люлька Олег Люлька

Полузащитник «Слуцка» Юрий Козлов опубликовал гневное обращение в Instagram

К белорусским спортсменам, выступающим против властей страны, присоединился еще один атлет. С критикой силовиков Беларуси выступил футболист "Слуцка" Юрий Козлов, опубликовавший гневное обращение у себя в Instagram.

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"Хотелось бы обратиться к нашим правоохранительным органам: к МВД, армии и другим подразделениям. Ребята, вы что творите? Вы избиваете ни в чем не повинных людей, которые вышли отстаивать свое слово, свободу слова, свои права. Вы избиваете студентов, детей, наших прекрасных женщин и девушек. Остановитесь! Что вы делаете? Как вам спится после этого? Как вы смотрите в глаза своим матерям, женам, своим детям? Чему вы их научите? Пожалуйста, остановите насилие!" – заявил полузащитник "Слуцка" Юрий Козлов.

INSTAGRAM

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Ранее мы писали, что звезды белорусского спорта массово выступили против Лукашенко. Среди тех, кто противостоит действующему президенту Беларуси, чемпионы мира по плаванию, толканию ядра и самбо.

"Я отец троих прекрасных детей. Не хочу, чтобы мои дети жили в стране унижений и пыток, угроз и запугивания", – объяснил свои мотивы участия в протестах против правления Александра Лукашенко многократный чемпион Беларуси по гандболу Константин Яковлев.

Также мы рассказывали, что белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВД. Игроку команды "Крумкачы" Сергею Козеке сломали позвонок и повредили почки.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь футболист чемпионат Беларуси Юрий Козлов

Источник: Сегодня|Спорт

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