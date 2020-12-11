"Вы думаете, что все румыны – цыгане?": в футболе второй расистский скандал за неделю

Вратарь "ЧФР Клужа" считает, что рефери намеренно выбил его команду из еврокубков

Ключевой поединок за выход в 1/16 финала Лиги Европы в группе А между швейцарским "Янг Бойз" и румынским "ЧФР Клуж" (2:1) ознаменовался очередным скандалом. В концовке встречи главный арбитр француз Бенуа Бастьен усмотрел нарушение правил в действиях вратаря Кристиана Балградеана и назначил пенальти в ворота гостей.

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Сам Балградеан получил желтую карточку, однако остался недоволен таким решением и выразил свое возмущение рефери, а тот сразу показал ему красную карточку.

Партнеры голкипера тут же набросились на рефери, пытаясь доказать невиновность одноклубника, а один из них проронил фразу: "Это потому, что вы думаете, что все румыны – цыгане, верно?".

К слову, "Янг Бойз" пенальти реализовал, а затем забил еще один гол и вышел в 1/16 финала лиги Европы со второго места и может попасться "Шахтеру". Ранее мы опубликовали список всех участников 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка состоится 14 декабря.

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Уже после встречи Балградеан прокомментировал решение арбитра: "Судья выкинул нас из Лиги Европы, видимо, потому, что мы румыны. Мы слишком малы. Не знаю, наверное, он хотел, чтобы Швейцария прошла дальше!".

Скандал тянется еще со вторника, когда в матче Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Истанбул" румынский рефери назвал темнокожего члена тренерского штаба турков "черным", а самого рефери перед этим назвали "цыганом".

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