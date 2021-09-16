Вундеркинды Шахтера и Динамо претендуют на "молодежный Золотой мяч"

Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик и защитник Динамо Илья Забарный попали в число претендентов на награду Golden Boy, вручаемую лучшему игроку в возрасте до 21 года