15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
15 сентября 22:00
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Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
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Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Вундеркинды Шахтера и Динамо претендуют на "молодежный Золотой мяч"

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
16 сентября, 20:22
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Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик и защитник Динамо Илья Забарный попали в число претендентов на награду Golden Boy, вручаемую лучшему игроку в возрасте до 21 года
Илья Забарный и Михаил Мудрик претендуют на награду Golden Boy
Илья Забарный и Михаил Мудрик претендуют на награду Golden Boy / Фото: Getty Images

Премию ежегодно вручает итальянское издание Tuttosport. Лауреатами награды в разное время становились Лиоонель Месси, Уэйн Руни, Килиан Мбаппе, а предыдущим победителем стал Эрлинг Холанд.

Проголосовать может любой желающий по этой ссылке.

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Всего в шорт-лист претендентов входит 40 игроков. Помимо Мудрика и Забарного, на награду претендуют:

  • Карим Адейми (Зальцбург);
  • Райан Аит-Нури (Вулверхэмптон);
  • Андер Барренецсеа Мугуруза (Реал Сосьедад);
  • Джуд Беллингем (Боруссия Д);
  • Майрон Боаду (Монако);
  • Брайан Бробби (Лейпциг);
  • Эдуардо Камавинга (Реал);
  • Райан Шерки (Лион);
  • Мохамед-Али Чо (Анже);
  • Франциско Фернандес (Порту);
  • Шарль де Кетеларе (Брюгге);
  • Эрсин Дестаноглу (Бешикташ);
  • Жереми Доку (Ренн);
  • Эрик Гарсия (Барселона);
  • Брайан Хил (Тоттенхэм);
  • Гонсалу Рамуш (Бенфика);
  • Райан Гравенберх (Аякс);
  • Мейсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед);
  • Йошко Гвардиол (Лейпциг);
  • Мохамед Ихаттарен (Сампдория);
  • Илайш Мориба (Лейпциг);
  • Одилон Коссуну (Байер);
  • Нони Мадуэке (ПСВ);
  • Феликс Мамбимби (Янг Бойз);
  • Габриэл Мартинелли (Арсенал);
  • Джамал Мусиала (Бавария);
  • Нуну Мендеш (Пари Сен-Жермен);
  • Педри (Барселона);
  • Роберто Пикколи (Аталанта);
  • Ереми Пино (Вильярреал);
  • Джованни Рейна (Боруссия Д);
  • Букайо Сака (Арсенал);
  • Уильям Салиба (Марсель);
  • Мартин Сатриано (Интер);
  • Люк Томас (Лестер);
  • Хефрен Тюрам (Ницца);
  • Юрриен Тимбер (Аякс);
  • Флориан Вирц (Байер).

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1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
9:18
5
14
Колос
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