Вся Босния, как два Цыганкова: Украина в два раза дороже своего соперника в отборе на ЧМ-2022

Сегодня сборная Украины встретится с Боснией и Герцеговиной в отборочном матче на ЧМ-2022. Сравниваем стоимость составов команд

Цыганков стоит, как половина сборной Боснии и Герцеговины / Фото: REUTERS

Трансляция матча Украина – Босния и Герцеговина уже доступен на нашем сайте. Также встречу можно смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

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Несмотря на то, что все игроки сборной Боснии и Герцеговины представляют зарубежные чемпионаты, состав сборной Украины более, чем в два раза дороже, чем стоимость всех игроков их сегодняшнего соперника.

Transfermarkt.com оценивает октябрьский состав нашей команды в 125,3 млн евро, состав Боснии – 53,45 млн евро.

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И это даже без Руслана Малиновского и Александра Зинченко, которых transfermarkt оценивает в сумме в 58 млн евро – дороже, чем все боснийские футболисты!

В их отсутствие звание самого дорогого игрока в составе Украины удерживает Виктор Цыганков – 25 млн евро. У боснийцев наибольший ценник имеет Эрмедин Демирович – 9 млн евро.