ВСУ не позволит. Футбольный функционер рассказал, что будет с чемпионатом "русского мира"

Российские захватчики совместно с коллаборантами решили организовать показуху в виде чемпионата "русского мира", но их замыслам не суждено сбыться

Чемпионат "русского мира" - показуха в лучших традициях геббельсовской пропаганды / Фото: Коллаж: Сегодня

Российско-фашистская власть ежедневно разрушает футбольную инфраструктуру Украины, убивает и ломает судьбы украинских спортсменов. Но для своего зомбированного населения оккупанты хотят создать красивую картинку в виде чемпионата "русского мира".

Эту безумную идею в пух и прах разнес вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр. Российские захватчики уже проводят чемпионат Крыма, который по своему уровню не превосходит чемпионат бензоколонки.

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"Это выглядит очень смешно. Подобным образом они пытаются показать, что на оккупированных территориях есть какое-то подобие жизни, то есть пришла Россия – и жить стало лучше. Показуха. На примере крымской премьер-лиги, которая проводилась последние семь лет, можно сделать вывод, что этот турнир будет выглядеть еще более нелепо.

Сначала Россия бомбила наши стадионы, а теперь собралась тут играть в футбол / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда мы полностью освободим Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, им будет точно не до футбола. Не сомневаюсь, что ВСУ не дадут им этого сделать. Не успеют", – сказал Комуняр в интервью FanDay.

Отметим, что ни один клуб с оккупированной территории не сможет выступать не то что в еврокубках, но даже в изолированном санкциями российском чемпионате.

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Напомним, что ранее Россия пожаловалась в ФИФА на форму сборной Украины, на которой изображен Крым.