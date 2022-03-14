Вслед за Абрамовичем: российский олигарх бросает футбольный клуб из-за угрозы санкций

Голландский Витесс остался без своего главного акционера. Валерий Ойф решил продать свою долю в клубе

Витесс уже без главного акционера / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине дорого обходится российским бизнесмена и олигархам. К примеру, ограничения сильно повлияли на Романа Абрамовича, из-за которого у Челси большие проблемы.

А вот другой олигарх из России решил досрочно попрощаться со своим футбольным клубом. Бизнесмен Валерий Ойф заявил, что продает свою долю в голландском Витессе.

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"Мне очень больно прощаться с Витессом, но в нынешней ситуации я принимаю это тяжелое решение в интересах клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других сторон.

У меня был особенный период, всегда чувствовал, что очень связан с клубом и наслаждался прекрасными выступлениями. Витесс навсегда в моем сердце".

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Что интересно, на официальном сайте голландского клуба к новости о решении олигарха прикрепили украинский флаг. Ойф появился в наблюдательном совете Витесса в 2016 году, а спустя два года приобрел контрольный пакет акций.

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К слову, Валерий является уроженцем Одессы. Бизнесмена связывали с Романом Абрамовичем, так как он нередко занимал руководящие должности в его компаниях. Кроме того, Ойф работал на Газпром, Роснефть и Сибнефть.