"И я взял лопату": Луческу рассказал, что заставило его стать уборщиком

Мирче не понравился один из участков поля перед игрой "Динамо" с "Олимпиком", и он лично принялся устранять недостаток

Фишкой первого игрового дня чемпионата Украины в 2021 году стало перевоплощение главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу в уборщика снега перед матчем с "Олимпиком", выигранным его командой 3:1. После игры 75-летний румынский специалист рассказал, что заставило его взять в руки лопату.

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"Для игроков очень важно, чтобы футбольное поле было как можно лучше, дабы на нем можно было показать качественную игру. Я увидел этот кусочек поля со снегом и, пользуясь случаем, взял лопату, чтобы убрать его. И заставил всех, кто был рядом, очистить этот участок. Я показал пример. И другие ребята, тот же Олег Гусев, схватили лопаты. Спасибо ребятам, которые помогли", – с улыбкой поведал Луческу в комментарии YouTube-каналу "Динамо".

"За 12 лет, сколько я в Украине, не было еще таких сложных метеоусловий в игре. Но график такой. Летом сборной предстоит выступление на Евро, поэтому других дат для матчей чемпионата нет. Пришлось играть в таких условиях", – с пониманием отнесся к ситуации Мирча.

Смотрите, как Луческу лопатой расчищал поле

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Напомним, благодаря победе над "Олимпиком" "Динамо" оторвалось от "Шахтера" на 4 очка, но у "горняков" – игра в запасе.

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Ранее матч "Колос" – "Шахтер" был перенесен из-за вьюги. Команды должны были сыграть в субботу, 13 февраля, в Ковалевке. Но из-за непогоды поединок состоится в воскресенье, 14 февраля, на стадионе "Динамо". Начало – в 14:00.

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