"Всех в мешок и с моста": реакция на упущенную победу Украины в квалификации ЧМ-2022

Бывший футболист киевского "Динамо" и телеэксперт Виктор Леоненко прокомментировал упущенную победу сборной Украины в матче с Финляндией (1:1). На 80-й минуте Караваев вырезал идеальную передачу на Мораеса и тот в падении открыл счет – 1:0, но 8 минут спустя Миколенко привез в свои ворота пенальти, а Пукки сравнял счет в Киеве.

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"Игра сборной Украины называется "Мы атаковали не спеша". А если ты атакуешь не спеша, контролируя мяч, значит, надо или исполнять, или ждать ошибки. Если была недооценка, тогда надо всех в мешок и с моста. Какая может быть недооценка на таком уровне? Тем более во Франции играли одни, а здесь уже, по сути, половина команды поменялась. Проблемой было то, что мы не спешили атаковать. Каждый делает по 100 передач, а когда это происходит, успевают все перекрывать", — цитирует Леоненко ТК "Футбол"

Третий поединок в этом отборе команда Андрея Шевченко проведет уже в среду, 31 марта, против Казахстана. Сегодня появилась информация, поединок может не состояться из-за больных ковидом в составе соперника. Но в федерации Казахстана опровергли вспышку COVID-19.

Смотрите обзор матча Украина – Финляндия

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