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Все они пишут мне: как футболисты добиваются "новой Кардашьян"

3 апреля, 15:48

Александр Трикиша Александр Трикиша

Красотка из Австралии не оставит никого равнодушным

Тэмми Хэмброу, одна из сестер Хэмброу, которых в Австралии окрестили как "новые Кардашьян", во время общения с фанатами в соцсетях призналась, что получает много сообщений от известных футболистов. "Я клянусь Богом, что все игроки присылают мне сообщения", – заявила красотка.

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Девушка имеет 10 миллионов подписчиков в Instagram, с которыми регулярно делится секретами о своей жизни, дает советы, связанные с фитнесом и едой. Также Тэмми воспитывает двоих детей – сына Вольфа и дочь Саски.

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модель девушка WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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