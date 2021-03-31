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Все на стадион! УЕФА снял запрет на посещение футбольных матчей

31 марта, 18:00

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Теперь решение за местными властями

Исполнительный комитет УЕФА снял ограничения на посещение футбольных матчей зрителями. С 1 октября разрешалось присутствие на трибунах не более 30% болельщиков.

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"Поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях УЕФА значительно разнится, решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно надлежащие органы местной и/или государственной власти.

Соответственно, ограничение УЕФА, разрешающее заполнять стадион максимум на 30%, отменяется.

При этом УЕФА желает принять разумные и ответственные меры, чтобы минимизировать связанные с COVID-19 риски и учесть действующие транспортные ограничения. Поэтому исполком предложил оставить в силе решение от 1 октября 2020 года, запрещающее болельщикам приезжать на гостевые матчи в турнирах УЕФА, вплоть до финалов клубных соревнований в мае 2021 года, но не включая их", – говорится в заявлении УЕФА.

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Мы уже сообщали, что УЕФА рассматривает четыре основных варианта заполняемости стадионов.

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