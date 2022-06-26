Все будет Украина. Сергей Ребров посетил митинг в Милане (фото)

Наставник Аль-Айна Сергей Ребров и его супруга Анна поддержали Украину на митинге в Италии

Сергей и Анна Ребровы на украинском митинге в Милане / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный украинский тренер Сергей Ребров во время отпуска не пропустил возможность поучаствовать в митинге в поддержку нашей страны в Италии.

Жена Реброва Анна поделилась в Instagram фотографиями и видео с митинга, который состоялся в центре Милана.

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"Каждый украинец уникален. Это люди с большой силой духа и добрым сердцем внутри. Все будет Украина. Вместе мы – сила! Горжусь каждым! Счастлива, что я украинка", – написала Анна Реброва.

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Отметим, что многие участника акции хотели сфотографировать с легендой Динамо, и Сергей Станиславович не отказал своим болельщикам.

Напомним, что Сергей Ребров возглавляет Аль-Айн с июня 2021 года. В минувшем сезоне украинский топ-тренер привел свою команду к титулу чемпиона ОАЭ, а также завоевал Кубок страны.

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