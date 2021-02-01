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Вратарю врезали ногой в лицо: удар был такой силы, что разорвали шипами щеку

1 февраля, 16:14

Александр Трикиша Александр Трикиша

Игрок "Васко да Гамы" едва не оторвал голову сопернику

Вратарь бразильского клуба "Байя" Дуглас Фридрих получил жуткую травму во врем матча против "Васко да Гамы". Голкипер пошел на перехват мяча, но в это же момент к нему ногой потянулся игрок другой команды Леандро Кастан и на полной скорости врезал Дугласу шипами по лицу.

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Страж ворот тут же был заменен и отправлен в госпиталь. Врачи подозревали, что у него могуть быть переломы, однако футболист отделался глубоким порезом от шипа и небольшими ссадинами. Тем не менее, ему наложили пять швов и оставили в клинике под наблюдением врачей. Позже Фридрих в соцсетях показал последствия столкновения.

Что касается виновника инцидента, то главный арбитр встречи показал ему красную карточку после просмотра эпизода с помощью системы VAR. К слову, в том моменте "Васко да Гама" забил гол, однако взятие ворот по понятным причинам было отменено, сообщает lasexta.com.

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вратарь чемпионат Бразилии Васку да Гама Байя

Источник: Сегодня|Спорт

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