Вратарю Карабаха проломили голову на поле. Жуткое видео

Шахрудин Магомедалиев после столкновения с Амилем Юнановым в матче чемпионата Азербайджана получил травму головы и был госпитализирован

Голкипер агдамского Карабаха Шахрудин Магомедалиев получил травму головы в матче 23-го тура чемпионата Азербайджана с бакинским Сабаилом.

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В середине первого тайма нападающий Сабаила Амиль Юнанов в попытке дотянуться до мяча попал ногой по голове далеко вышедшего из ворот Магомедалиева. Нападающий разбил Шахрудину голову, а сам голкипер рухнул на газон без сознания.

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Медицинский штаб оказал Магомедалиеву своевременную помощь – вратаря привели в чувство и сделали перевязку окровавленной головы. Шахрудин смог самостоятельно покинуть поле, вместо него на замену вышел Эмиль Балаев. Травмированный голкипер был доставлен в клинику.

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Ранее мы писали, что вратарь забил спасительный гол на 94-й минуте матча. Голкипер пришел на помощь полевым игрокам в самый нужный момент.

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