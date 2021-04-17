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Вратарю Карабаха проломили голову на поле. Жуткое видео

17 апреля, 09:33

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Шахрудин Магомедалиев после столкновения с Амилем Юнановым в матче чемпионата Азербайджана получил травму головы и был госпитализирован

Голкипер агдамского Карабаха Шахрудин Магомедалиев получил травму головы в матче 23-го тура чемпионата Азербайджана с бакинским Сабаилом.

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В середине первого тайма нападающий Сабаила Амиль Юнанов в попытке дотянуться до мяча попал ногой по голове далеко вышедшего из ворот Магомедалиева. Нападающий разбил Шахрудину голову, а сам голкипер рухнул на газон без сознания.

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Медицинский штаб оказал Магомедалиеву своевременную помощь – вратаря привели в чувство и сделали перевязку окровавленной головы. Шахрудин смог самостоятельно покинуть поле, вместо него на замену вышел Эмиль Балаев. Травмированный голкипер был доставлен в клинику.

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Ранее мы писали, что вратарь забил спасительный гол на 94-й минуте матча. Голкипер пришел на помощь полевым игрокам в самый нужный момент.

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вратарь чемпионат Азербайджана ФК Карабах
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