Українська
$ 28,34
33,18
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Вратарь "Ювентуса" уверен, что коронавирус создали в лаборатории и он очень коварен

16 октября, 23:23

Елена Павлова Елена Павлова

Итальянский футболист уже также переболел COVID-19

Вратарь "Ювентуса" Маттиа Перин, который сейчас выступает в "Дженоа" на правах аренды, рассказал свою версию происхождения коронавирусной инфекции. Футболист считает, что COVID-19 появился искусственно. Кстати, в "Дженоа" зафиксировали уже 14 случаев заражения, а Перин стал первым игроком команды, у которого обнаружили коронавирус. Ранее мы писали, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заразился COVID-19.

Реклама

Маттиа Перин/Фото genoacfc.it

Маттиа Перин/Фото genoacfc.it

"Я уверен, что коронавирус создали в лаборатории. Говорят, что он передался от животных, но это не так. Однако люди, которые утверждают, что эта инфекция не опасна, или отрицают ее существование, совсем не соображают. У них нет совести. Боюсь ли я? Мы, спортсмены, привыкли беспокоиться о своем здоровье, ведь тело – это наш рабочий инструмент. Травма – это не болезнь. Это во всех смыслах разные вещи. Болезнь коварна, ты не знаешь, как она себя поведет", – цитирует Перина Goal.

Мы также сообщали, что в "Ювентусе" паника перед матчем с "Динамо": после Роналду еще один игрок заразился коронавирусом.

Смотрите, как "Дженоа" играло в чемпионате Италии

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вратарь чемпионат Италии Ювентус Турин Дженоа коронавирус Маттиа Перин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Видео голов и обзор матча Франция – Украина
Видео голов и обзор матча Франция – УкраинаФутбол
Украина – Испания: видео гола и обзор сенсационной победы
Украина – Испания: видео гола и обзор сенсационной победыФутбол
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра Шовковского
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра ШовковскогоФутбол
Худший матч в истории Украины. Резервный состав Шевченко пропустил семь мячей от чемпионов мира
Худший матч в истории Украины. Резервный состав Шевченко пропустил семь мячей от чемпионов мираФутбол
Сборную Украины хотят лишить Лиги наций
Сборную Украины хотят лишить Лиги нацийФутбол
Украина – Испания: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Украина – Испания: онлайн-трансляция матча Лиги нацийФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять