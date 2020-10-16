Вратарь "Ювентуса" уверен, что коронавирус создали в лаборатории и он очень коварен

Вратарь "Ювентуса" Маттиа Перин, который сейчас выступает в "Дженоа" на правах аренды, рассказал свою версию происхождения коронавирусной инфекции. Футболист считает, что COVID-19 появился искусственно. Кстати, в "Дженоа" зафиксировали уже 14 случаев заражения, а Перин стал первым игроком команды, у которого обнаружили коронавирус. Ранее мы писали, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заразился COVID-19.

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Маттиа Перин/Фото genoacfc.it

"Я уверен, что коронавирус создали в лаборатории. Говорят, что он передался от животных, но это не так. Однако люди, которые утверждают, что эта инфекция не опасна, или отрицают ее существование, совсем не соображают. У них нет совести. Боюсь ли я? Мы, спортсмены, привыкли беспокоиться о своем здоровье, ведь тело – это наш рабочий инструмент. Травма – это не болезнь. Это во всех смыслах разные вещи. Болезнь коварна, ты не знаешь, как она себя поведет", – цитирует Перина Goal.

Мы также сообщали, что в "Ювентусе" паника перед матчем с "Динамо": после Роналду еще один игрок заразился коронавирусом.

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