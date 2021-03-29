Вратарь сборной Англии отметился историческим достижением на века

Родоначальники футбола отборочную кампанию чемпионата мира начали с двух убедительных побед. Сначала дома расправились с Сан-Марино (5:0), а затем обыграли Албанию на выезде (2:0). В обоих встречах ворота сборной Англии защищал 28-летний Ник Поуп, что позволило ему установить необычный рекорд.
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Голкипер скромного "Бернли" в шести стартовых играх за одну из старейших сборных планеты не пропустил ни одного мяча. Никогда в истории английские вратари такой "сухостью" не отличались.
Неудивительно, что трансферная стоимость Ника продолжает расти и уже составляет 15 миллионов евро. Тогда как летом 2016 года он перешел в "Бернли" из "Чарльтона" за 1,3 миллиона.
Интересно, что во встрече в Албании голом отличился форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн. Таким образом, в 20 гостевых матчах сборной капитан забил 13 мячей и сделал 9 голевых передач.
Тем временем, УЕФА назвал причину, почему VAR не работает в отборе на чемпионат мира.
Смотрите, как англичане победили вчера в Албании:
Также в группе со "львами" выступают Польша и Венгрия, сыгравшие вничью 3:3.
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