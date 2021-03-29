Українська
$ 27,97
32,95
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Вратарь сборной Англии отметился историческим достижением на века

29 марта, 14:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Ник Поуп не пропускает мяч в шести стартовых матчах за сборную

Родоначальники футбола отборочную кампанию чемпионата мира начали с двух убедительных побед. Сначала дома расправились с Сан-Марино (5:0), а затем обыграли Албанию на выезде (2:0). В обоих встречах ворота сборной Англии защищал 28-летний Ник Поуп, что позволило ему установить необычный рекорд.

Реклама

Читайте также: все результаты и видеообзоры матчей отбора на ЧМ-2022 в воскресенье.

Голкипер скромного "Бернли" в шести стартовых играх за одну из старейших сборных планеты не пропустил ни одного мяча. Никогда в истории английские вратари такой "сухостью" не отличались.

Неудивительно, что трансферная стоимость Ника продолжает расти и уже составляет 15 миллионов евро. Тогда как летом 2016 года он перешел в "Бернли" из "Чарльтона" за 1,3 миллиона.

Реклама

Интересно, что во встрече в Албании голом отличился форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн. Таким образом, в 20 гостевых матчах сборной капитан забил 13 мячей и сделал 9 голевых передач.

Тем временем, УЕФА назвал причину, почему VAR не работает в отборе на чемпионат мира.

Смотрите, как англичане победили вчера в Албании:

Также в группе со "львами" выступают Польша и Венгрия, сыгравшие вничью 3:3.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рекорд футбол сухой матч вратарь сборная Англии сборная Албании Гарри Кейн
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фото
Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фотоФутбол
Ни стыда ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фото
Ни стыда ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фотоФутбол
Уволенный из
Уволенный из "Колоса" Селезнев нашел себя в еще одном виде спортаФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Кубка Англии
Прогноз Александра Шовковского на матчи Кубка АнглииФутбол
Невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от Неймара
Невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от НеймараФутбол
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к Зинченко
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к ЗинченкоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять