Вратарь "Динамо" женился: фото красавицы, охмурившей чемпиона мира

Вратарь киевского "Динамо" Владислав Кучерук, играющий на правах аренды за "Колос" из Ковалевки, покончил с холостяцкой жизнью. На выходных чемпион мира в составе сборной Украины U-20 сыграл свадьбу с очаровательной Дарьей. При этом, молодожены уже воспитывают ребенка.
Предложение девушке Владислав сделал еще в январе, но до свадьбы дело дошло только после завершения первой части сезона. Вполне вероятно, что устроить грандиозное празднование раньше помешал карантин.
Хотя Назарию Русину карантин не помешал сыграть свадьбу с выпускницей Университета МВД. Правда, потом динамовец заразился коронавирусом, но он утверждает, что подхватил вирус не на свадьбе.
21-летний голкипер пока не играл в основном составе за "Динамо", но запомнился своим появлением на сборах. Дело в том, что Кучеруку пришлось сыграть в нападении.
Яркие фото избранницы Владислава Кучерука:
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