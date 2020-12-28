Вратарь "Динамо" женился: фото красавицы, охмурившей чемпиона мира

Прошел почти год, как Владислав сделал предложение, а Даша ответила согласием

Вратарь киевского "Динамо" Владислав Кучерук, играющий на правах аренды за "Колос" из Ковалевки, покончил с холостяцкой жизнью. На выходных чемпион мира в составе сборной Украины U-20 сыграл свадьбу с очаровательной Дарьей. При этом, молодожены уже воспитывают ребенка.

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Предложение девушке Владислав сделал еще в январе, но до свадьбы дело дошло только после завершения первой части сезона. Вполне вероятно, что устроить грандиозное празднование раньше помешал карантин.

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Хотя Назарию Русину карантин не помешал сыграть свадьбу с выпускницей Университета МВД. Правда, потом динамовец заразился коронавирусом, но он утверждает, что подхватил вирус не на свадьбе.

21-летний голкипер пока не играл в основном составе за "Динамо", но запомнился своим появлением на сборах. Дело в том, что Кучеруку пришлось сыграть в нападении.

Яркие фото избранницы Владислава Кучерука:

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