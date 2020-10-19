Впервые за 90 лет! "Астон Вилла" взлетела из аутсайдеров в лидеры АПЛ

Команда из Бирмингема выиграла четыре матча на старте сезона 2020/2021

После поединков минувших выходных лишь одна команда Премьер-лиги набрала максимум очков. И это – не кто-то из грандов Туманного Альбиона, а "Астон Вилла", которая в минувшем сезоне боролась за выживание в элите. Читайте прогноз, расписание и результаты 5-го тура чемпионата Англии.

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Вчера вечером "Вилла" вырвала победу в Лестере в добавленное время – 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Росс Баркли, которого взяли в аренду у "Челси". Смотрите обзор игры.

Таким образом, коллектив Дина Смита выиграл четыре встречи подряд и набрал 12 очков. Пока что на один пункт больше у "Эвертона", но подопечные Карло Анчелотти провели на один матч больше. В целом же команду из Бирмингема никто не может одолеть в течение восьми поединков – с учетом прошлого сезона.

Такой старт оказался лучшим для "Астон Виллы" за последние 90 лет! Подобное случилось лишь в сезоне 1930/1931, когда команда в итоге финишировала второй. Об этом сообщает Sky Sports.

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Напомним, в четверг с "Виллой" в Лиге Европы сразится "Заря". А в сентябре один из самых старых клубов Англии установил трансферный рекорд.

Вспомним, как ранее "Арсенал" громил "Астон Виллу":

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