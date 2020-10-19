Українська
$ 28,36
33,3
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Впервые за 90 лет! "Астон Вилла" взлетела из аутсайдеров в лидеры АПЛ

19 октября, 10:22

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команда из Бирмингема выиграла четыре матча на старте сезона 2020/2021

После поединков минувших выходных лишь одна команда Премьер-лиги набрала максимум очков. И это – не кто-то из грандов Туманного Альбиона, а "Астон Вилла", которая в минувшем сезоне боролась за выживание в элите. Читайте прогноз, расписание и результаты 5-го тура чемпионата Англии.

Реклама

Вчера вечером "Вилла" вырвала победу в Лестере в добавленное время – 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Росс Баркли, которого взяли в аренду у "Челси". Смотрите обзор игры.

Таким образом, коллектив Дина Смита выиграл четыре встречи подряд и набрал 12 очков. Пока что на один пункт больше у "Эвертона", но подопечные Карло Анчелотти провели на один матч больше. В целом же команду из Бирмингема никто не может одолеть в течение восьми поединков – с учетом прошлого сезона.

Такой старт оказался лучшим для "Астон Виллы" за последние 90 лет! Подобное случилось лишь в сезоне 1930/1931, когда команда в итоге финишировала второй. Об этом сообщает Sky Sports.

В тренде
Судейские записки боя Ломаченко – Лопес: безоговорочное поражение украинца
Реклама

Напомним, в четверг с "Виллой" в Лиге Европы сразится "Заря". А в сентябре один из самых старых клубов Англии установил трансферный рекорд.

Вспомним, как ранее "Арсенал" громил "Астон Виллу":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рекорд футбол лидер чемпионат Англии Астон Вилла
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Руслан Ротань:
Руслан Ротань: "Вскрыли мою ячейку в ПриватБанке. Треть денег испарилась"Футбол
Украина – Испания: видео гола и обзор сенсационной победы
Украина – Испания: видео гола и обзор сенсационной победыФутбол
ПриватБанк ответил Ротаню на обвинения в краже денег из его ячейки
ПриватБанк ответил Ротаню на обвинения в краже денег из его ячейкиФутбол
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра Шовковского
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра ШовковскогоФутбол
Сборную Украины хотят лишить Лиги наций
Сборную Украины хотят лишить Лиги нацийФутбол
В Бразилии вратарь-
В Бразилии вратарь-"вышибала" одним ударом нокаутировал двух футболистов: видеоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять