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Вот это уровень! Сельский клуб с родины Зинченко возглавил известный бразильский тренер

29 апреля, 21:07

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Бразильский специалист Жилмар Тадеу да Силва стал главным тренером клуба Полесье Ставки, который выступает в чемпионате Житомирской области

Жилмар

Жилмар / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Новим тренером клуба Полесье из села Ставки Радомышльского района Житомирской области стал известный бразильский специалист Жилмар Тадеу да Силва, сообщает сайт клуба.

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Жилмару 50 лет. Большу часть своей игровой карьеры он провел в Бразилии. А тренером начал работать в греческом Ираклисе. С 2010 по 2014 год Жилмар работал тренером молодежки и ассистентом главного тренера в запорожском Металлурге.

В 2018 году возглавил ФК Львов. Однако вскоре ФФУ сообщила, что у Жилмара нет тренерской лицензии нужного уровня, чтобы тренировать клуб украинской Премьер-лиги. Поэтому бразилец вынужден был покинуть Львов.

Футбольный клуб Полесье два последних сезона выигрывал бронзовые медали чемпионата Житомирской области. А в 2018 году становился чемпионом.

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Напомним, что Радомышль – родина капитана сборной Украины и игрока Манчестер Сити Александра Зинченко. Вчера Зинченко отдал голевую передачу в полуфинале Лиги чемпионов.

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