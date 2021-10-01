Вот это сэйв! Украинский вратарь отразил седьмой пенальти в зарубежном чемпионате

Экс-вратарь киевского Динамо Максим Коваль стал героем матча в чемпионате Саудовской Аравии. Тренерскому штабу сборной Украины стоит обратить внимание на специалиста по пенальти

Максим Коваль / Фото: Инстаграм

В матче седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии команда Коваля Аль-Фатех в гостях сыграла вничью с Аль-Иттифаком (0:0).

Читайте также: Золотой скандал Паралимпиады срикошетил в Максима Коваля. За что досталось футболисту

Реклама

Уже на 14-й минуте встречи хозяева поля получили право на одиннадцатиметровый удар. Подошедший к "точке" словацкий полузащитник Филипп Кисс не сумел пробить украинского голкипера. Максим угадал удар игрока Аль-Иттифака и спас свою команду от гола.

Смотрите на великолепный сэйв супер-Макса:

Реклама

Отметим, что отраженный пенальти в матче с Аль-Иттифаком стал для Коваля седьмым по счету в чемпионате Саудовской Аравии. А всего за игровую карьеру Максим отразил 12 пенальти из 45-ти пробиваемых.

Для сравнения, у 37-летнего вратаря Шахтера Андрея Пятова 18 отраженных пенальти за всю карьеру, а у Дениса Бойко – 9.

Реклама

Напомним, что Коваль дебютировал в украинской Премьер-лиге в составе запорожского Металлурга в возрасте 16 лет и уже в третьем своем матче отразил одиннадцатиметровый от "короля паненок" Артема Милевского.

Максим Коваль / Фото: Instagram

Добавим, что в активе Коваля два матча за сборную Украины, а свой дебютный поединок за главную команду страны он провел в возрасте 19 лет.