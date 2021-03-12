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Вот это ход! "Барселона" променяет Месси на его лучшего друга

12 марта, 20:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Каталонский клуб намерен серьезно изменить свой состав в летнее межсезонье

Интересную перестройку кадров задумал провести по окончании сезона один из самых популярных футбольных клубов планеты. С возвращением в кресло президента "Барселоны" Жоана Лапорты у каталонцев появились поводы для оптимизма. При этом каталонцы уже не цепляются за Месси, а готовы вместо него пригласить Серхио Агуэро – кума и лучшего друга шестикратного обладателя "Золотого мяча".

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Об этом пишет сегодня медиагигант ESPN.

Недавно Агуэро рассказал о Месси: "Он постоянно ноет".

Летом Лионель станет свободным агентом и, судя по всему, уйдет из клуба, с которым прошлым летом серьезно поскандалил. Теперь "Барсе", отягощенной многомиллионными долгами, не нужно будет тянуть его огромную зарплату. А заполучить Агуэро можно бесплатно, ведь у 32-летнего форварда заканчивается контракт в "Манчестер Сити", а англичане не предлагают ему новый. Да и апетит у Серхио скромнее, чем у крестного его сына.

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Тем временем, "Манчестер Сити" отрекся от Месси. Кто же подпишет звезду? Пока что на днях появилась информация только о том, что через два года Лео согласился уехать в США в клуб Дэвида Бекхэма "Интер" (Майами). А вот ближайшее его будущее остается в тумане.

Мечтой же Лапорты является подписание забивного норвежца Эрлинга Холанда, но на молодого форварда уже стоит очередь из грандов. Впрочем, "Барселона" готова устроить распродажу, чтобы накопить на нынешнего лидера дортмундской "Боруссии". Уже "на выход" стоят Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо и еще несколько довольно известных парней. Ждем от нового президента клуба более конкретных шагов.

Ранее Агуэро хватил за шею девушку-арбитра в матче чемпионата Англии.

Смотрите, как Серхио забивал в Лиге чемпионов в ворота "Марселя":

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