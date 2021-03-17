Вот что творит голова Шевы! Удар украинца – в четверке лучших за всю историю Лиги Европы

Нынешний тренер сборной Украины оказался в топе футболистов, забивавших со "второго этажа"

Официальный Twitter Лиги Европы включил Андрея Шевченко в четверку авторов самых впечатляющих голов, забитых в этом турнире головой.

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Болельщикам предлагают назвать, по их мнению, лучший.

Компанию Шеве в этой подборке составили результативные удары уругвайца Диего Година, боснийца Эдина Джеко и датчанина Йонаса Винда.

Что касается мяча Андрея Шевченко, то его украинец забил 17 февраля 2011 года в Стамбуле в первом матче 1/16 Лиги Европы проти "Бешикташа", выступая за киевское "Динамо".

Шева откликнулся на подачу с углового и, "отклеившись" от своего опекуна, со "второго этажа" пробил под ближнюю штангу. Красавец!

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Тот матч "Динамо" выиграло 4:1, дома затем было 4:0, после чего киевляне прошли "Манчестер Сити" и лишь в 1/4 финала уступили "Браге".

Андрей Шевченко / Фото: Украинская ассоциация футбола

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