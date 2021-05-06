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Восстание рабов: футболиста дисквалифицировали на 10 матчей за расистскую фразу

6 мая, 20:21

Александр Трикиша Александр Трикиша

Игрок Пизы Микеле Маркони оскорбил Джоэла Чуквуму Оби из Кьево на расовой почве. За расистское высказывание ему придется пропустить 10 матчей

Микеле Маркони и Джоэл Чуквума Оби

Микеле Маркони и Джоэл Чуквума Оби

Итальянского футболиста Микеле Маркони, выступающего за клуб Пиза из второй по силе лиги Италии, наказали за проявление расизма в поединке против Кьево.

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Утверждается, что Маркони произнес фразу "восстание рабов" в адрес нигерийского полузащитника Кьево Джоэл Чуквума Оби. Итальянская федерация футбола признала вину футболиста и наказала его 10-матчевой дисквалификацией, сообщается на официальном сайте организации.

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Ранее мы писали, что знаменитого вратаря выгнали из клуба за неосторожное СМС с расистским подтекстом. Немец Йенс Леманн покинул совет директоров берлинской Герты после сообщения во время матча Манчестер Сити – ПСЖ в Лиге чемпионов.

Также мы писали, что Десна заплатит 150 тысяч за скандальную фразу про уродов. Тренер вратарей Десны Юрий Овчаров дисквалифицирован на 5 матчей за расизм и оскорбление футболистов луганской Зари, а черниговский клуб оштрафован.

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