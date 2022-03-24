Вопреки решению ФИФА. Серия А и АПЛ отказались регистрировать игроков из Украины

Английская Премьер-лига и итальянская Серия А приняли решение не подписывать футболистов из чемпионата Украины

Легионерам из УПЛ не разрешают играть в Англии и Италии / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В связи с военной агрессией России против Украины ФИФА разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты в одностороннем порядке.

Согласно этому постановлению, легионеры из УПЛ могут до 7 апреля подписать контракт с зарубежными клубами.

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Однако, как сообщает The Times, АПЛ не будет регистрировать новых футболистов, вопреки решению ФИФА. Мотивация английских футбольных функционеров – подписание новых игроков во время активной фазы сезона будет вредить "спортивной целостности соревнований".

Английская Премьер-лига / Фото: Reuters

Отказались от усиления футболистами из чемпионата Украины и в Серии А.

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Напомним, ранее Немецкий футбольный союз запретил участвовать в официальных матчах футболистам из украинских клубов. Таким игрокам разрешено лишь тренироваться и играть в товарищеских матчах.

Также мы сообщали, что АПЛ пошла на некоторые уступки бывшей команде российского олигарха Романа Абрамовича. Челси разрешили продавать билеты на выездные матчи чемпионата, а также на игры Кубка страны и Лиги чемпионов.