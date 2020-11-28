Во время тренировки "Ромы" наткнулись на 20 бомб Второй мировой войны (фото)

Сегодня на тренировочную базу "Ромы" в римском районе Тригория неожиданно явилась армия, чтобы убрать 20 неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны!

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Как сообщает Football-italia со ссылкой на Il Messaggero, бомбы были обнаружены во время работ на базе "Ромы", связанных со строительством новых тренировочных полей. Взрывные устройства были найдены недалеко от площади Пьяццале Дино Виола, в "сердце" тренировочного комплекса римских "волков".

Строительные работы были приостановлены, а вызванные эксперты обнаружили в этом районе не три, как сообщалось изначально, а около двадцати неразорвавшихся бомб.

"Рома" опубликовала у себя в Twitter снимок армейских экспертов, прибывших на место происшествия, которые смогли убрать бомбы чуть более чем за час.

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Интересно, что при этом игроки "Ромы" под руководством экс-наставника "Шахтера" Паулу Фонсеки во время извлечения бомб взрывотехниками не прерывали тренировку, так как находились в другой части базы.

Паулу Фонсека. Фото: ФК "Рома"

Ранее мы писали, что дом Паулу Фонсеки в Риме ограбили. Унесли ценностей на 100 тысяч евро.

Также мы рассказывали, что после ограбления Фонсеки на 100 тысяч евро "Шахтер" обеспечит безопасность своего экс-тренера в Италии.

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