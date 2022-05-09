Вот это подарок! Зинченко пригласил в МанСити беженца из Украины (фото)

Наш легионер провел тренировку на базе манчестерского клуба с 10-летним мальчиком из Украины

Вместо тысячи слов: юный футболист и его кумир / Фото: instagram.com/zinchenko_96

Игрок сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко провел тренировку с 10-летним Андреем, который вынужденно выехал за границу. Ранее Зинченко выплеснул гнев на россиян.

"Мне очень больно от того, что из-за войны, развязанной Россией, таких детей, как Андрей, сегодня в Украине очень много. Лишенных детства, а еще хуже – жизни.

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Я верю, что скоро настанет день нашей, украинской победы. И все детки смогут снова проживать свое беззаботное детство, исполненное детских мечтаний и положительных эмоций, которые сегодня на несколько минут смог почувствовать Андрей на тренировке Манчестер Сити", – написал Зинченко в Instagram.

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Мы также сообщали, что легендарный форвард киевского Динамо Игорь Беланов вместе с сыном защищает родину от российских оккупантов.