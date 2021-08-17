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Вместо Яремчука для Моуринью купили игрока у Абрамовича

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
17 августа, 14:46
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Новичком итальянской Ромы стал английский нападающий Тэмми Абрахам, приобретенный у лондонского Челси за 40 миллионов евро
Абрахам и Моуринью
Абрахам и Моуринью / Фото: Официальный сайт ФК "Рома" Италия

Контракт Ромы с Тэмми Абрахамом рассчитан на пять лет, сообщает официальный сайт римлян.

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Помимо 40 млн евро, Челси получит за 23-летнего форварда бонусы в зависимости от его выступлений в новом клубе.

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При этом у лондонского клуба будет опция обратного выкупа Абрахама за 80 млн евро.

Челси включил этот пункт в сделку с учетом истории с Лукаку. В 2014 году клуб Романа Абрамовича отпустил его за 35 млн евро, а недавно вернул в свои ряды уже за 115 млн евро.

Тэмми Абрахам, в минувшем сезоне забивший 12 голов за Челси, в Роме взял девятый номер, освободившийся после ухода в Интер Эдина Джеко.

Напомним, длительное время в Рому сватали Романа Яремчука, в котором, по данным СМИ, был лично заинтересован коуч "волков" Жозе Моуринью. Однако украинец перешел из Гента в Бенфику, где сходу принялся забивать.

Роман Яремчук произвел фурор в чемпионате Португалии
Роман Яремчук произвел фурор в чемпионате Португалии / Фото: SLBenfica

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