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Вместо мяча – голова: жуткий удар в матче чемпионата Англии по футболу

30 декабря, 10:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Саутгемптон" и "Вест Хэм" не смогли забить ни одного мяча, Ярмоленко получил желтую карточку

Неприятный инцидент произошел вчера вечером в матче английской Премьер-лиге в Саутгемптоне. Одноклубник украинца Андрея Ярмоленко по "Вест Хэму", защитник Крейг Доусон, едва не нанес серьезную травму форварду "Саутгемптона" Че Адамсу. Напомним, Ярмоленко установил рекорд в "Вест Хэме", а "МЮ" вырвался на второе место.

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Доусон пытался нанести удар по воротам хозяев, но на пути его ноги не вовремя появилась голова Адамса. В итоге вместо мяча Крейг зарядил по плечу и голове Че. Примечательно, что сошлись оппоненты в штрафной "Саутгемптона", где защитник атаковал ворота, а нападающий защищал. Ценой повреждения Адамс смягчил удар, и мяч стал легкой добычей вратаря.

На видео все выглядело довольно страшно, но, к счастью, все обошлось. 24-летний игрок "Саутгемптона" получил помощь от врачей и с покрасневшим лицом вскоре вернулся на поле. Отыграл он 58 минут, после чего был заменен. Интересно, что для Доусона этот матч был дебютным в составе "Вест Хэма", куда он перешел из "Уотфорда".

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Смотрите, как "Вест Хэм" ранее побеждал "Саутгемптон" в АПЛ:

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видео футбол удар голова Вест Хэм Саутгемптон
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