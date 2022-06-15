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Влетали Днепру и ставили на колени ПСВ. Представляем соперника Ворсклы в Лиге Конференций

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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15 июня, 23:01
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Шведский АИК станет первым оппонентом полтавской команды в еврокубках следующего сезона. Знакомим вас поближе с клубом из Стокгольма
АИК будет играть с Ворсклой в Лиге Конференций
АИК будет играть с Ворсклой в Лиге Конференций / Фото: Getty Images

УЕФА сегодня провел жеребьевку 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций. Именно с этой стадии стартует полтавская Ворскла, которая финишировала пятой в УПЛ.

Соперником "зелено-белых" станет шведский АИК из Стокгольма. Предлагаем вам немного ознакомиться с командой, которая будет противостоять Ворскле.

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ИСТОРИЯ

АИК не входит в тройку самых титулованных клубов страны, хотя два десятка трофеев записала на свой счет. Клуб завоевал 12 чемпионств Швеции, отставая по этому показателю от Мальме (22), Гетеборга (18) и Норрчепинга (13).

АИК занял второе место в чемпионате Швеции

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Также у стокгольмцев в активе есть 8 Кубков и один Суперкубок страны. В рейтинге Кубков страны впереди лишь Мальме – 15. Столько же (8) у Гетеборга.

ЕВРОКУБКИ

В Лиге чемпионов АИК зашел четыре раза, однако лишь раз дошел до групповой стадии. Было это в 1999 году, когда шведы попали в "группу смерти" к Арсеналу, Барселоне и Фиорентине и набрали в ней лишь один балл (домашняя ничья с итальянцами).

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В Кубке УЕФА и Лиге Европы лучший результат АИКа был в сезоне 2012-2013. Тогда шведы прошли три раунда квалификации, а в группе встретились с Наполи, ПСВ и нашим Днепром.

Тогда обе встречи остались за командой Хуанде Рамоса – 3:2 и 4:0. АИК же взял четыре очка в битвах с ПСВ, но все равно остался последним в группе.

НЫНЕШНЯЯ КОМАНДА

Современный АИК не хватает звезд с небес, хотя в прошлом сезоне стокгольмцы едва не стали чемпионами. Команда уступила Мальме первую строчку лишь по дополнительным показателям.

Bilal Hussein – AIK Fotboll 2019/20 – YouTube

Хотя по количеству побед равных не было именно АИКу. Команда в основном составлена из шведов, а также разбавлена тремя кенийцами. За "сине-желтых" выступают такие опытные исполнители как Гвидетти, Лустиг, а также Джордан и Себастьян Ларссоны.

УКРАИНА – ШВЕЦИЯ В ЕВРОКУБКАХ

Наши команды со шведами встречались в еврокубках 16 раз. Небольшой перевес на стороне украинцев – 7 побед проти пяти при 4-х ничьих. При этом Ворскла со шведами еще не пересекалась.

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КОГДА МАТЧИ

Ворскла и АИК сразятся во втором квалификационном раунде Лиги Конференций 2022-2023 в конце июля. Встреча в Швеции пройдет 21 июля, тогда как номинально домашняя игра для Ворсклы намечена на 28 июля.

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