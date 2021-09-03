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Вирастюк прожеребил Кубок Украины: кто с кем сыграет

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
3 сентября, 12:47
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Стали известны пары 1/16 финала национального Кубка по футболу – кто против кого и когда состоятся поединки
Коллаж - "Сегодня"
Коллаж - "Сегодня" / Фото: Facebook

Жеребьевку четвертого раунда Кубка Украины провели стронгмен-политик Василий Вирастюк и бывший игрок и тренер Динамо Анатолий Демьяненко.

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С их "легких рук" образовались 11 пар с участием 11 клубов УПЛ и 11 команд, которые прошли предыдущие стадии розыгрыша. Одним из самых интригующих будет противостояние Металлист – Десна.

Базовая дата проведения матчей 1/16 финала – 22 сентября.

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Фото – УАФ

Отметим, что уже в 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда присоединятся пять представителей Украины в еврокубках – Динамо, Шахтер, Заря, Колос и Ворскла. Стадия 1/8 финала пройдет 27 октября.

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

Обладатель трофея должен определиться 11 мая 2022 года.

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/ Фото: УАФ

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Напомним, победителем Кубка Украины-2021 стало Динамо, одолевшее в дополнительное время Зарю 1:0.

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