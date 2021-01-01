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Виктор Пасулько: "С удовольствием поработал бы в Украине. Я открыт для предложений!"

1 января, 13:36

Алексей Исаенко Алексей Исаенко

Сегодня исполняется 60 лет известному украинскому футболисту и тренеру Виктору Пасулько. Он живет в Германии – там мы и пообщались

1 января отмечает 60-летие известный украинский футболист Виктор Пасулько. Корреспондент Спорт.Сегодня пообщался с юбиляром в немецком Пулхайме – здесь Пасулько живет уже более двадцати лет.

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Футбольная биография Виктора Пасулько уникальна. Уроженец закарпатского поселка Ильница, где начинали путь к спортивным вершинам многие знаменитые игроки, свои футбольные университеты осваивал под руководством великих тренеров – Виктора Прокопенко, Эдуарда Малофеева, Константина Бескова, Валерия Лобановского.

"Говерла" – "Буковина" – "Черноморец" – сборная СССР – "Спартак" – Германия – карьера Пасулько стремительна, непохожа ни на чью другую. Ступив на тренерскую стезю, поколесил по просторам бывшего Союза – работал в Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, возглавлял сборную Молдовы, тренировал клубы низших лиг Италии и Люксембурга. Первого января Виктор Пасулько отмечает свой 60-летний юбилей.

Мы встретились с легендарным украинским футболистом у него дома, в Пулхайме – здесь Пасулько живет уже более двадцати лет.


2005 год. Виктор Пасулько – тренер сборной Молдовы

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– В уходящем году можно было смело предаться воспоминаниям, свободного времени в связи с пандемией было предостаточно. Как вы провели лето?
– На природе. И не только лето, почти восемь месяцев мы с супругой жили в чудесном живописном курортном уголке, у огромного искуственного озера в горах (его еще до войны соорудили нацисты, даже казармы на берегу сохранились) – недалеко от немецко-бельгийской границы. Пришлось уехать подальше от городской суеты – коронавирус у нас разгуляся не на шутку. А тут вроде и недалеко от дома – свежий воздух, чистая вода, лес, велосипедные прогулки, лодка. Так славно я давно не отдыхал! А какие грибы мы собирали!

– Юбилей празднуете дома?
– Да, мы только неделю как вернулись домой. Первого января мне исполняется 60 лет, и моей супруге в тот же день – 55. Но отметить с размахом не получится – карантинные ограничения сейчас в Германии очень строгие, совсем как в старые времена: "Больше трех не собираться!" (смеется). Зайдут поздравить дети. А может, будем сами. День рождения – грустный праздник...

– Вы часто ездите на родину, на Закарпатье, а сейчас – никак?
– Границы закрыты, пандемия – теперь не до путешествий. А так конечно с удовольствием бываю в родных местах, хочется почаще навещать маму. Природа у нас там тоже великолепная! Кстати, когда приезжал в последний раз, видел, где тренируется и играет "Минай".

В Украине сейчас много интересных новых футбольных проектов!

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– Слышали, "Минай" на днях подписал Артема Милевского?
– Да, читал об этом. Что ж, такие клубы как "Минай" только пишут свою историю, и громкие имена им совсем не помешают.

– Внимательно следите за украинским футболом?
– А как же! Стараюсь держать руку на пульсе – смотрю матчи чемпионата, и, конечно, игры сборной Украины.

Под руководством Андрея Шевченко главная команда страны преобразилась, прогресс – налицо.

Демонстрирует стабильность, показывает содержательный, современный европейский футбол с элементами высокого прессинга. Но есть куда расти. Для этого молодого коллектива матчи в высшем дивизионе Лиги наций стали неоценимым опытом – когда еще у нас была возможность сыграть несколько раз подряд с такими маститыми соперниками? Победа над Испанией, достойное противоборство с немцами, выигрыш у Швейцарии – этот успех отнюдь не случаен. У этой сборной Украины – очень хорошая перспектива на ближайшее будущее.

– Кстати о Швейцарии – как вам история с техническим поражением для нашей сборной?
– Очень мутная история, некрасивая – несправедливо. Судьба матчей не должна решаться в кабинетах чиновников. Но что поделаешь, мы живем в сложное время, таковы нынешние реалии. Люцернский доктор играть запретил, хотя украинцы были готовы выйти на поле, и футбольные власти ничего не смогли противопоставить властям местным. А чиновники УЕФА казнят и милуют исключительно на свое усмотрение, для них главное тишь да гладь, да благодать – и никаких конфликтов, обострений.

Мне кажется, шансы на положительное для нас решение лозаннского суда – минимальны.

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Хотя, отменил же итальянский суд техническое поражение "Наполи", матч с "Ювентусом" будет сыгран (речь идет о матче чемпионата Италии – прим. автора) – возможно, этот прецедент сыграет нам на руку. Поживем – увидим...

– Что скажете о выступлении наших команд на европейской арене?
– Жаль, "Заря" не смогла побороться за выход из группы в Лиге Европы – ведь потенциал позволял. Зрелищный созидательный атакующий футбол – это здорово, но о надежности тылов забывать никак нельзя. Осечка в домашней игре с греческим АЕК-ом, к сожалению, стала роковой – потом луганчане набрали ход, но было уже поздно.

Матчи "Колоса" с "Арисом" и "Риекой", к сожалению, посмотреть не удалось. Зато видел в интернете, какой современный стадион отгрохали в Ковалевке – да это же просто фантастика!

Новички из Украины один за другим заявляют о себе в Европе – это радует.

Стадион "Колоса"

Стадион "Колоса" / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

В Вольфсбург на матч черниговской "Десны" я собирался приехать, но в последний момент сорвалось – из-за разбушевавшегося ненастья пришлось остаться у телевизора. И что же – "Десна" выглядела очень достойно. Да, недостаток еврокубкового опыта, ненужное удаление – все это сказалось на итоговом результате. Но вы посмотрите, где сейчас идет "Вольфсбург" – уверенно держится в группе лидеров Бундеслиги!

– "Шахтер" весной вообще не заметил "Вольфсбург"...
– Сто процентов! В финальном турнире Лиги Европы в августе "Шахтер" выглядел очень сильно – и "Базель" он не заметил тоже. А что касается полуфинала...

Я внимательно следил за комментариями немецких каналов – в большинстве своем они считали "Шахтер" фаворитом, буквально возносили до небес!

Думаю, это сыграло с горняками злую шутку, они и сами решили, что "снесут" "Интер", как они это сделали с "Базелем" и "Вольфсбургом". За это поплатились, оказались не готовы – урок был жестоким. Но на ошибках учатся. Каштру провел детальный анализ, сделал соответствующие выводы, и вот – хотя "Интер" стал еще мощнее, а "Шахтер" сыграл с ними в Лиге чемпионов на равных, и вообще оставил итальянцев без еврокубковой весны.

– Две победы "Шахтера" над "Реалом" стоят особняком...
– Да что тут говорить – это было впечатляюще! Конечно, без доли везения тут не обошлось. Где-то испанский гранд недооценил соперника, и какие-то проблемы с составом у Зидана имелись. Но "Шахтер"! С каким сумасшедшим настроем вышли молодые ребята – и выиграли оба матча!

Фото: REUTERS/Juan Medina

Фото: REUTERS/Juan Medina

Я сам хорошо помню, с какими чувствами мы с "Черноморцем" в 1985-м выходили на поле "Сантьяго Бернабеу". На предматчевой установке Виктор Прокопенко сказал лишь: "Идите и играйте!" Дополнительная мотивация нам была не нужна. И мы играли, сражались друг за друга, добивались результата! (Одесситы тогда в равной борьбе уступили грозному "Реалу" 1:2 – прим. автора) Такое не забывается!

– Что же произошло с "Шахтером" в матчах с гладбахской "Боруссией"?..
– Тут дело, скорее, в "Боруссии". Немцы, осознавая исключительную важность встречи и силу оппонента, настраивались на "Шахтер" так же, как на "Реал"! И уже горняки, будучи в роли "Реала", недооценили "Боруссию". Бывают такие черные дни: пропустили быстрый гол, потом еще один, ничего не получается, все валится из рук, и после каждого удара мяч залетает в наши ворота – итог неутешителен.

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Но, несмотря на эту локальную неудачу, еврокубковый год можно определенно занести в актив донецкой команде. И, думаю, будет далеко идущее продолжение сезона, "Шахтер" может добиться многого в текущем розыгрыше Лиги Европы. Что касается гладбахцев – это весьма боеспособный коллектив, и они как раз были на пике формы. Пристально слежу за ними, Менхенгладбах ведь расположен буквально по соседству. Подбор исполнителей у них очень хороший, а тренер Марко Розе умело поставил, освежил их игру.

– Молодые немецкие тренеры нынче на слуху – помимо Розе можно назвать Юлиана Нагельсманна, Томаса Тухеля, Доменико Тедеско...
– В Германии – превосходная тренерская школа. Ее выпускники – это юные амбициозные тренеры, они отменно образованны, для работы им создают идеальные условия – быстро выходят на ведущие роли. Хотя я лично считаю оптимальным, когда команду возглавляет опытный, состоявшийся тренер.

Вы упомянули Доменико Тедеско, работающего в "Спартаке". Говорят разное – не знаю, вернется ли он после зимнего перерыва в Москву. Безусловно – талант, один из ярких представителей своего поколения. На тренерских курсах был круглым отличником, учился в одном классе с Нагельсманном.

Но он не знал, на что идет – его жалко, ему нечего было делать в России. Тедеско не был готов работать в атмосфере взаимного неуважения, не понял и не мог понять укоренившиеся на протяжении десятилетий коррупцию, закулисные игры.

А скандал с тренером вратарей, который наехал на Тедеско в духе "я – русский, ты – никто, убирайся отсюда, едь домой!" – вообще факт вопиющий, за такие вещи нужно давать пожизненную дисквалификацию. Человек, выросший на Западе, привык к совсем другим рабочим отношениям.

Думаю, ни одному западноевропейскому тренеру не стоит ехать в российский чемпионат. Да чего греха таить, и в Украину – тоже.

В украинской премьер-лиге единственное исключение – "Шахтер": бразильским футболистам комфортно с наставником из Португалии, и ему с ними – тоже. Но в основном в наших клубах должны работать наши тренеры.

Виктор Пасулько несколько лет был главным тренером сборной Молдовы

Виктор Пасулько несколько лет был главным тренером сборной Молдовы / Фото: Getty Images

– Ряд сильных украинских тренеров нынче на родине почему-то не востребован...
– Это печально. Роман Григорчук, Юрий Вернидуб, тот же Сергей Ребров – прекрасные специалисты, успешно творчески работают за рубежом. Я хорошо знаю, что это такое – тренировать клуб, выступающий в чемпионате Казахстана, Азербайджана. Поверьте – это совсем непросто – спрос с тренера-иностранца очень велик, а ведь нужно еще приспособиться к местным условиям. И наши земляки справляются, приводят свои команды к чемпионству. Желаю им больших успехов, Реброву – в Венгрии, Вернидубу – в Молдове, Григорчуку – в Беларуси.

Но вот был вакантным пост главного тренера киевского "Динамо" – почему бы не пригласить туда того же Григорчука?

Конечно, "Динамо" – это не "Габала" и не "Астана", совсем другой, очень высокий уровень требований, амбиций, сумасшедшее давление со стороны руководства, прессы, болельщиков. Но, думаю, Григорчук к этому готов, он бы справился.

– Вас удивило, когда в "Динамо" пригласили 75-летнего ветерана, к тому же долгие годы базировавшегося по другую сторону баррикад?
– Конечно удивило, как и всех. Предугадать такой ход было невозможно: Мирча Луческу – у руля киевского "Динамо"! Риски были велики для всех сторон, и, например, далеко не последнюю роль в их списке играет неприятие румынского наставника группой фанатов. Но результаты впечатляют – Луческу сумел выжать из этой команды максимум того, что только было возможно. Прошли квалификацию ЛЧ, излечились от болезни необязательных очковых потерь в чемпионате Украины. До уровня Лиги чемпионов этот состав, конечно, не дотягивает.

В "Динамо" сейчас меньше классных исполнителей, чем в "Шахтере" – это наглядно показали встречи с "Ювентусом" и "Барселоной". Хотя, на "Ноу Камп" был очень приличный матч, несмотря на многочисленные коронавирусные потери. Юные динамовцы дали настоящий бой "Барселоне", при удачном стечении обстоятельств могли и не проиграть – в обороне действовали неплохо. Заслуги тренера тут переоценить сложно – перед Луческу хочется снять шляпу! "Динамо" по праву отцепило "Ференцварош", и вышло в весеннюю часть еврокубков. Но в положительном исходе их противостояния с "Брюгге" в 1/16-й я, честно говоря, сомневаюсь.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

– Виктор, телеканал "Футбол", заполняя весенний коронавирусный вакуум в отсутствие прямых трансляций, порадовал ретроспективой матчей сборной СССР на чемпионате Европы 1988, в том числе предоставив болельщикам со стажем возможность восстановить в памяти (а молодому поколению – увидеть впервые) чисто закарпатский гол в ворота англичан...
– Да, Вася Рац отдал отличную передачу во вратарскую, и я буквально внес мяч в ворота. Есть что вспомнить, в те времена наша победа над сборной Англии была из разряда само-собой разумеющихся...

– Вы ведь тогда и в финальном матче приняли участие...
– Во второй раз победить шикарных голландцев с Гуллитом, ван Бастеном, Райкардом, Куманом (до того наши выиграли у той же сборной Голландии стартовый матч в группе – прим. автора) нам тогда не удалось, они по праву стали чемпионами. Много воды утекло с тех пор...

– С "дедушкой" немецкой тренерской гильдии, вашим добрым знакомым Отто Рехагелем, общаетесь? (В 80-х Виктор Пасулько в составе "Черноморца" и "Спартака" в поединках Кубка УЕФА трижды поражал ворота знаменитого рехагелевского "Вердера", и "король" Отто его надолго запомнил! – прим. автора)
– Периодически созваниваемся. Два года назад я был на его 80-летии. Для своего возраста Отто – в отличной форме, ему можно только позавидовать. Красавец! В основном он – дома, в Эссене, иногда выезжает потренировать команду ветеранов. Отто Рехагель – настоящая легенда немецкого футбола!

– Вы планируете вернуться на тренерскую скамейку?
– Обязательно! Находясь в творческом отпуске, хорошо отдохнул – полон сил и энергии (улыбается)! С удовольствием поработал бы в Украине. В той же Одессе – меня так много связывает с этим прекрасным солнечным городом! Или, скажем, в родном Закарпатье. Я открыт для предложений. Хочется передать свой опыт молодым футболистам, коллегам по тренерскому цеху.

– Больших успехов вам, крепкого здоровья! Еще раз – с Днем рождения!
– Спасибо!

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Виктор Пасулько

Источник: Сегодня|Спорт

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