Видно и грудь, и трусы. Что за платье на Ирине Морозюк?

Светская львица Ирина Морозюк, бывшая супруга футболиста "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка, снова взбудоражила соцсети. Девушка запостила в Instagram свое фото в ультракоротком платье. Сверху она слабо прикрывает грудь, снизу видны трусы.
"Как я хочу лето! Голые ножки, платья, красивый загар", – подписала снимок Ирина. Кстати, недавно Морозюк дала совет своему пятилетнему сыну: "Главное – не залететь в 16".
Напомним, прошлой весной Ирина Морозюк заявила о расставании со своим мужем – экс-капитаном "Динамо" Николаем Морозюком, отметив: "Думаю, он мне изменял".
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