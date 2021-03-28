Видно и грудь, и трусы. Что за платье на Ирине Морозюк?

Светская львица Ирина Морозюк, бывшая супруга футболиста "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка, снова взбудоражила соцсети. Девушка запостила в Instagram свое фото в ультракоротком платье. Сверху она слабо прикрывает грудь, снизу видны трусы.

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"Как я хочу лето! Голые ножки, платья, красивый загар", – подписала снимок Ирина. Кстати, недавно Морозюк дала совет своему пятилетнему сыну: "Главное – не залететь в 16".

Напомним, прошлой весной Ирина Морозюк заявила о расставании со своим мужем – экс-капитаном "Динамо" Николаем Морозюком, отметив: "Думаю, он мне изменял".

Реклама Николай и Ирина Морозюк / Фото: Instagram

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