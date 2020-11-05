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Видео голов и обзоры матчей среды в Лиге чемпионов: от возвращения Роналду до феерии Нещерета

5 ноября, 07:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Команды порадовали результативностью - в среднем за матч забивали более трех мячей и только два коллектива ушли с поля без голов

В среду команды Лиги чемпионов забили в восьми матчах 27 мячей – в среднем 3,3 мяча за поединок. Самым результативными оказались поединки в Севилье и Будапеште, где было забито по пять мячей – "Севилья" обыграла "Краснодар" (3:2), а "Ювентус" разгромил "Ференцварош" (4:1).

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Одним абзацем. Могло ли "Динамо" взять очки в Барселоне

Также отличился поединок между "Лейпцигом" и "ПСЖ". Французы не реализовали пенальти, а затем заработали два удаления, что стоило им второго поражения в сезоне Лиги чемпионов. Также отметим, что в среду забить не сумели только "Брюгге" и "Ренн".

Группа Е

22:00. "Севилья" – "Краснодар" – 3:2

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22:00. "Челси" – "Ренн" – 3:0

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Группа E
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СевильяСевильяСев
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КраснодарКраснодарКра
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РеннРеннРен
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Группа F

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19:55. "Зенит" – "Лацио" – 1:1

22:00. "Брюгге" – "Боруссия" (Д) – 0:3

В тренде
"Барселона" – "Динамо": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Групповой этап
Группа F
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Группа G

22:00. "Барселона" – "Динамо" – 2:1

22:00. "Ференцварош" – "Ювентус" – 1:4

Групповой этап
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Группа Н

19:55. "Истанбул" – "МЮ" – 2:1

22:00. "Лейпциг" – "ПСЖ" – 2:1

Групповой этап
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Лига чемпионов видео голов

Источник: Сегодня|Спорт

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