Видео голов и обзоры матчей среды в Лиге чемпионов: от возвращения Роналду до феерии Нещерета

В среду команды Лиги чемпионов забили в восьми матчах 27 мячей – в среднем 3,3 мяча за поединок. Самым результативными оказались поединки в Севилье и Будапеште, где было забито по пять мячей – "Севилья" обыграла "Краснодар" (3:2), а "Ювентус" разгромил "Ференцварош" (4:1).
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Также отличился поединок между "Лейпцигом" и "ПСЖ". Французы не реализовали пенальти, а затем заработали два удаления, что стоило им второго поражения в сезоне Лиги чемпионов. Также отметим, что в среду забить не сумели только "Брюгге" и "Ренн".
Группа Е
22:00. "Севилья" – "Краснодар" – 3:2
22:00. "Челси" – "Ренн" – 3:0
Группа F
19:55. "Зенит" – "Лацио" – 1:1
22:00. "Брюгге" – "Боруссия" (Д) – 0:3
Группа G
22:00. "Барселона" – "Динамо" – 2:1
22:00. "Ференцварош" – "Ювентус" – 1:4
Группа Н
19:55. "Истанбул" – "МЮ" – 2:1
22:00. "Лейпциг" – "ПСЖ" – 2:1
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