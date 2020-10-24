Видео голов и обзор матча "Барселона" – "Реал"

В долгожданном испанском Эль-Класико "Реал" деклассировал на "Камп Ноу" "Барселону", обыграв Месси и его партнеров со счетом 3:1. Тем самым команда Зинедина Зидана реабилитировалась перед своими болельщиками за сенсационное поражение от "Шахтера" в Лиге чемпионов. Вашему вниманию – видео голов поединка грандов испанского футбола.

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"Барселона" – "Реал" – 1:3

Голы: Фати, 8 – Вальверде, 5, Рамос, 63 (с пенальти), Модрич, 90

"Барселона": Нето – Дест, Пике, Ленгле, Альба (Брайтвейт, 87) – Бускетс (Тринкан, 82), де Йонг – Педри (Дембеле, 82), Коутиньо, Фати (Гризманн, 82) – Месси

"Реал": Куртуа – Начо (Васкес, 43), Варан, Рамос, Менди – Вальверде (Модрич, 69), Каземиро, Кроос – Асенсио (Родриго, 81), Бензема, Винисиус

Предупреждения: Ленгле, Альба, Месси – Каземиро, Начо

Статистика матча "Барселона" – "Реал" (1:3)

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Турнирная таблица чемпионата Испании

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Фото – Reuters

Напомним, что в матче "Барселона" – "Реал" 17-летний каталонец Фати установил рекорд, став самым юным автором гола в истории Эль-Класико.

Смотрите, как "Барселона" и "Реал" перед Эль-Класико играли в Лиге чемпионов

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