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Франция забила Украине после офсайда: видео гола и обзор отборочного матча ЧМ-2022

24 марта, 22:21

Елена Павлова Елена Павлова

Все самые опасные моменты стартового матча квалификации на "Стад де Франс"

Уже на старте квалификации к чемпионату мира-2022 в Катаре Украине пришлось бороться с действующими обладателями трофея французами. При пустых трибунах в Париже хозяева поля открыли счет уже на 19-й минуте. А на нашем сайте идет мультимедийный онлайн Франция – Украины со всеми самыми интересными подробностями.

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Надо сказать, что уже на 11-й минуте просто каким-то чудом ворота Бущана не распечатал Жиру, который не попал в ворота буквально с трех метров.

А вот Гризманн на 19-й минуте свой момент не упустил. Нападающий "Барселоны" подобрал мяч на фланге, сместился в центр и технично послал снаряд в дальнюю "девятку" ворот сборной Украины. Хотя перед этим Павар пребывал в офсайде перед пасом на Антуана и будь на этом поединке VAR, этот гол могли бы и не засчитать. Но – 1:0.

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Ранее бывший полузащитник сборной Украины дал прогноз на матч с Францией из Москвы.

Смотрите, как Франция и Украина играли в прошлом году

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины видео голов ЧМ-2022 сборная Франции квалификация чм отборочный турнир
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