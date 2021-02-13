Українська
$ 27,84
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Вест Хэм" готов избавиться от Ярмоленко по дешевке

13 февраля, 10:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский футболист не оправдал надежд руководства клуба

Английский "Вест Хэм" намерен избавиться от украинца Андрея Ярмоленко в ближайшее трансферное окно. При этом, "молотобойцы" готовы расстаться с полузащитником всего за 5-6 миллионов евро, хотя три года назад они заплатили за него "Боруссии" 20 миллионов евро, сообщает footballinsider247.com.

Реклама

Читайте также: 14 идей – как провести День святого Валентина

С тех пор трансферная стоимость Ярмоленко упала на 15,5 млн евро и сейчас составляет всего 7,5 млн. При этом, украинец является самым высокооплачиваемым игроком в составе "Вест Хэма" – по сведениям местных СМИ Андрей зарабатывает около 6,8 млн евро в год.

В тренде
На старт! Расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону

Однако заиграть в Англии Ярмоленко мешают постоянные травмы. Вот накануне Андрей снова травмировался и вылетел до конца сезона, хотя, по прогнозам агента, украинец пропустит не более трех недель. В текущем сезоне украинец забил за "Вест Хэм" 3 гола (1 с пенальти) и сделал 4 передачи в 20 поединках.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сын
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сынФутбол
Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы
Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы "Барселоны" над "Гранадой"Футбол
"Смотри, чтобы тебя не похоронили": Воронин устроил разборки, защищая СелезневаФутбол
Капитан
Капитан "Палмейраса" прогнал жену с кровати после выигрыша Кубка ЛибертадоресФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛФутбол
Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных
Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных "людоедов" в мире спортаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять