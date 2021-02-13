"Вест Хэм" готов избавиться от Ярмоленко по дешевке

Английский "Вест Хэм" намерен избавиться от украинца Андрея Ярмоленко в ближайшее трансферное окно. При этом, "молотобойцы" готовы расстаться с полузащитником всего за 5-6 миллионов евро, хотя три года назад они заплатили за него "Боруссии" 20 миллионов евро, сообщает footballinsider247.com.

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С тех пор трансферная стоимость Ярмоленко упала на 15,5 млн евро и сейчас составляет всего 7,5 млн. При этом, украинец является самым высокооплачиваемым игроком в составе "Вест Хэма" – по сведениям местных СМИ Андрей зарабатывает около 6,8 млн евро в год.

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Однако заиграть в Англии Ярмоленко мешают постоянные травмы. Вот накануне Андрей снова травмировался и вылетел до конца сезона, хотя, по прогнозам агента, украинец пропустит не более трех недель. В текущем сезоне украинец забил за "Вест Хэм" 3 гола (1 с пенальти) и сделал 4 передачи в 20 поединках.

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