"Весь мир вокруг меня может быть против, но я буду верить": Каштру – о матче с "Ромой"

Завтра в Киеве состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, "Шахтер" принимает "Рому". Накануне встречи главный тренер "горняков" Луиш Каштру пообщался с прессой.

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- За счет чего вы планируете отыграть три мяча у такого сильного соперника, как "Рома"? И давят ли на вас счет первого матча и плохая форма "Шахтера"?

- Никто не создаст такого давления на меня, как я давлю сам на себя. Есть моя ответственность, это ответственность профессии. Мы ее принимаем. Больше всего давления исходит от меня самого.

Мы знаем, что завтра игра будет очень непростой. Но мы постараемся сделать все, чтобы ухватиться за возможность отыграться.

- В перерыве матча в Риме кто-то из игроков сказал: "Все знают, как мы играем". Эта фраза попала в трансляцию. Вы считаете, что игра "Шахтера" сейчас на самом деле слишком хорошо известна? И готовите ли вы какой-то сюрприз?

- Все мы знаем, как играют другие команды. Все тренеры знают, как играют их соперники. Все знают, как играют "Сити", "Ливерпуль", "Реал". Думаю, игрок имеет в виду, что соперники знали, как блокировать наши действия. Но тогда почему 25 минуте второго тайма мы имели полное преимущество? Как же мы тогда обыграли "Реал" или "Десну"? В наши дни люди много читают, смотрят телевизор, фильмы. Но иногда лучше закрыться от внешнего мира.

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Когда мы проигрываем, все все знают. Когда выигрываем – знает только тренер. Странно. Видимо, это какое-то правило футбола. Мы продолжим жить по этим правилам.

- За всю историю еврокубков украинским командам никогда не удавалось отыграть разницу в три мяча. Если завтра вам удастся камбэк, всеми это будет расценено как чудо. Научила ли жизнь вас верить в чудеса?

- Я отвечу на ваш своим вопросом. Вы были в Загребе? Вы видели игру? На 90-й минуте, при 1:3, вы думали, что мы можем сравнять счет? Нет? Ну вот и ответ, я его дал. Только это была работа, это не было чудом. В футболе такое бывает. Мы верим в то, что мы делаем. Я верю в свою работу. Весь мир вокруг меня может быть против, но я буду верить. Я очень сконцентрирован на своей работе. В мире часто обсуждается, что говорят другие. Но люди не говорят, что они думают, не говорят это от себя. Я думаю, что мы должны говорить то, что мы думаем. Отражать это в себе.

Нам сложно, это правда. Но почему мы не можем все поменять? Это вызов для игроков, они это понимают. Если мы проиграем – поздравлю "Рому". Это футбол. Или мы, или они. Посмотрим.

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- Вы уже говорили, что Паулу Фонсека – ваш друг. А можете рассказать историю вашей дружбы? Как вы познакомились, как общались?

- С Паулу мы пересекались несколько раз в карьере. Когда я работал в "Порту", он пришел в этот клуб. Это был его первый большой шаг. Хотя мы были знакомы и раньше. Мы общались практически каждый день. Обсуждали футбол, делились мнениями. Он был главным тренером первой команды, я возглавлял дубль. Потом он ушел из "Порту", и я заменил его на посту тренера первой команды. Потому мы встретились уже в Киеве, когда он уходил в "Рому", а я пришел в "Шахтер". Несмотря на разницу в возрасте, мы хорошо общались и дружили.

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Напомним, что в Риме "Рома" обыграла "Шахтер" – 3:0:

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