Верю, что война скоро закончится. Тренер Шахтера высказал поддержку украинцам

Сегодня донецкий Шахтер сыграет свой первый поединок с начала военной агрессии Российской Федерации против Украины

Роберто Де Дзерби готовит команду к матчам благотворительного тура / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Коллаж: Сегодня

Война поставила на паузу чемпионат Украины по футболу. Но футбольная жизнь не остановилась. Сегодня матчем против греческого Олимпиакоса донецкий Шахтер начинает благотворительный тур в поддержку Украины.

Следить за видеотрансляцией матча Олимпиакос – Шахтер можно на нашем сайте. Начало поединка в 20:00.

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Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби присоединился к своей команде и дал комментарий клубной пресс-службе относительно будущего команды.

– Роберто, насколько вы рады снова воссоединиться с командой?

– Мы здесь больше как друзья, а не как тренеры. Приехали, чтобы поддержать наших игроков и сотрудников, чтобы помочь всей Украине.

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– В СМИ много слухов о вашем будущем. Что вы можете сказать об этом?

– Я по-прежнему ставлю Шахтер на первое место в своих мыслях о будущем. Сейчас мы все ждем, чтобы понять, каким будет сценарий в следующем сезоне.

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– Что бы вы хотели сказать болельщикам Шахтера и всем украинцам?

– Хочу выразить огромное уважение всем людям в Украине. Они проявили большой дух, защищая страну. Я верю, что война скоро завершится, и мы будем играть на футбольных полях.

Отметим, что к матчу с Олимпиакосом под руководством Роберто Де Дзерби готовятся игроки первой команды Шахтера и U19, а также присоединившиеся футболисты ФК Мариуполь.

Предварительный график игр Shakhtar Global Tour for Peace:

9 апреля. Олимпиакос (Пирей) – "Шахтер"

14 апреля. Легия (Гданьск) – Шахтер

19 апреля. Фенербахче (Стамбул) – Шахтер

1 мая. Хайдук (Сплит) – Шахтер

Все средства от реализации билетов на матчи и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.