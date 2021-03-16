Великий Златан возвращается в сборную Швецию: когда, где и с кем пройдет камбэк

Уже 25 марта Ибрагимович поможет своей национальной команде в домашнем поединке с Грузией

Вот вам и камбэк года! 39-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович официально вернулся в сборную Швеции. Форвард включен в состав национальной команды на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022 – 25 марта с Грузией в Стокгольме и 28-го – с Косово в Приштине.

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Напомним, Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016. За 15 лет в ее составе Златан провел 116 матчей и забил 62 гола, став лучшим бомбардиром в истории команды.

Возобновление карьеры Златана в "Тре крунур" означает, что болельщики сборной Швеции снова могут увидеть голы, подобные этому:

"Мой гол в ворота Англии в 2012 году – самый лучший в моей карьере. Это была идеальная бисиклета", – говорил о том шедевре Ибрагимович

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Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Добавим, что ранее у Златана были напряженные отношения с тренером сборной Швеции Янне Андерссоном, однако в итоге им удалось примириться.

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Златан Ибрагимович станет одной из главных звезд финальной части Евро, которое пройдет с 11 июня по 11 июля. В соперниках у Швеции по группе там будут Испания, Польша и Словакия.

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Смотрите, как Ибрагимович забивает за "Милан"

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