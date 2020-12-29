Девушка, дрожавшая возле Роналду, стала всемирно известной. Криштиану не оставил ее без внимания

Натали Мамо при выборе платья не рассчитала погоду в Дубаях

Бывшая профессиональная баскетболистка Натали Мамо оказалась в центре внимания после участия в гала-концерте Globe Soccer Awards 2020, где она выступала в роли ведущей. Девушка находилась на сцене, когда Криштиану Роналду вручали награду лучшего футболиста века.

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Во время торжественной речи португалец заметил, что девушке холодно, ведь мероприятие проходило под открытым небом, хоть и в Дубае, где температура воздуха к вечеру может падать до 16 градусов.

После того, как Роналду поблагодарил всех, кто помог ему одержать награду, он сказал в сторону Натали: Я смотрю на эту леди, она дрожит от холода. Я надеюсь, в следующем году мы сможем встретиться в более теплом месте". Присутствующие встретили слова Роналду смехом, а фанаты полезли в соцсети искать, кто же эта девушка.

Яркие кадры Натали Мамо в Instagram:

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