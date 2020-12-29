Українська
$ 28,37
34,65
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Девушка, дрожавшая возле Роналду, стала всемирно известной. Криштиану не оставил ее без внимания

29 декабря, 22:24

Александр Трикиша Александр Трикиша

Натали Мамо при выборе платья не рассчитала погоду в Дубаях

Бывшая профессиональная баскетболистка Натали Мамо оказалась в центре внимания после участия в гала-концерте Globe Soccer Awards 2020, где она выступала в роли ведущей. Девушка находилась на сцене, когда Криштиану Роналду вручали награду лучшего футболиста века.

Реклама

Во время торжественной речи португалец заметил, что девушке холодно, ведь мероприятие проходило под открытым небом, хоть и в Дубае, где температура воздуха к вечеру может падать до 16 градусов.

После того, как Роналду поблагодарил всех, кто помог ему одержать награду, он сказал в сторону Натали: Я смотрю на эту леди, она дрожит от холода. Я надеюсь, в следующем году мы сможем встретиться в более теплом месте". Присутствующие встретили слова Роналду смехом, а фанаты полезли в соцсети искать, кто же эта девушка.

Яркие кадры Натали Мамо в Instagram:

Реклама

Реклама

Читайте также:

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ведущая девушка Криштиану Роналду WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)
Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)Футбол
"Говорят, жить мне осталось месяц". Друг Шевы раскрыл заболевание, которое прятал за повязкой на глазуФутбол
Фантастика! Месси побил
Фантастика! Месси побил "вечный" рекорд ПелеФутбол
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото:
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото: "Вы ослепляете"Футбол
Игрок
Игрок "Динамо" заснял жену в душе, а она выложила видео в Instagram. Смотрите, пока не удалилаФутбол
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывались
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывалисьФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять